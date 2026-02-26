یک منبع دیپلماتیک ایرانی به ایران‌اینترنشنال گفت مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو به دلیل پافشاری طرف آمریکایی بر «غنی‌سازی صفر» و تحویل تمام اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به واشینگتن متوقف شد.

همچنین الجزیره به نقل از «یک مقام بلندپایه ایرانی» نوشت: «اصل توقف دائمی غنی‌سازی، برچیدن تاسیسات هسته‌ای و انتقال ذخایر اورانیوم به خارج از خاک کشور به‌طور کامل غیرقابل قبول و مردود است.»

دور سوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، روز پنجشنبه در ژنو برگزار شد.