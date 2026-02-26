Thursday, Feb 26, 2026

صفحه نخست » دلیل توقف ناگهانی مذاکرات ژنو + ثبت شکایت در سوئیس علیه کاظم غریب‌آبادی به اتهام جنایت علیه بشریت

araq.jpgمنبع دیپلماتیک ایرانی به ایران‌اینترنشنال: دلیل توقف مذاکرات، اصرار آمریکا بر غنی‌سازی صفر بود

یک منبع دیپلماتیک ایرانی به ایران‌اینترنشنال گفت مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو به دلیل پافشاری طرف آمریکایی بر «غنی‌سازی صفر» و تحویل تمام اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به واشینگتن متوقف شد.

همچنین الجزیره به نقل از «یک مقام بلندپایه ایرانی» نوشت: «اصل توقف دائمی غنی‌سازی، برچیدن تاسیسات هسته‌ای و انتقال ذخایر اورانیوم به خارج از خاک کشور به‌طور کامل غیرقابل قبول و مردود است.»

دور سوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، روز پنجشنبه در ژنو برگزار شد.

ثبت شکایتی در سوئیس علیه کاظم غریب‌آبادی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت

خبرگزاری فرانسه به نقل از دو وکیل گزارش داد شکایتی در سوئیس ثبت شده که در آن کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به ارتکاب جنایت علیه بشریت در ارتباط با سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ متهم شده است.

در این شکایت که از سوی یک شهروند ایرانی-سوئیسی ثبت شده، آمده که کاظم غریب‌آبادی می‌تواند «شریک در ارتکاب جرم» باشد یا دست‌کم به دلیل موقعیت سلسله‌مراتبی خود در زمان سرکوب اعتراضات، مسئول شناخته شود.

دو وکیل فرانسوی در بیانیه‌ای که برای خبرگزاری فرانسه ارسال کردند گفتند: «از مقام‌های سوئیسی انتظار داریم هرچه سریع‌تر متهم را بازداشت کنند. این الزام برای بازداشت او هم بر اساس حقوق سوئیس و هم حقوق بین‌الملل ضروری است.»

