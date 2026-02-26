نه به جنگ و تجاوز علیه ایران



۳۵۳ نفر از «پژوهشگران، فعالان مدنی و سیاسی و دغدغه‌مندان ایران» با طیف وسیعی از گرایش‌های متکثر بیانیه ای با عنوان «نه به جنگ و تجاوز علیه ایران» امضا و منتشر کرده‌اند و از عموم شهروندان دعوت کرده‌اند با امضای کارزاری با همین نام صدایشانعلیه جنگ و تجاوز به ایران را بلند کنند.



متن کامل این بیانیهٔ کوتاه به این شرح است:



«نه به جنگ و تجاوز علیه ایران



خشونت و جنگ بزرگ‌ترین شُرور سیاست‌اند. جنگ آدم می‌کشد، ویران می‌کند، به عزا می‌نشاند، زیرساخت‌ها را نابود می‌کند، فقیر می‌کند، بی‌گناهان را قربانی می‌کند، خشونت می‌پرورد، مسائل و بحران‌ها را تشدید می‌کند و ظرفیت حل‌شان را می‌کاهد و افق توسعه، دموکراسی، عدالت و بهروزی در ایران را تیره می‌کند. هدف نتانیاهو و دیگر جنگ‌طلبان واشنگتن از جنگ‌افروزی و تحریم و تهدید به وضوح کلنگی‌کردن ایران ما است. داغ جانکاهِ جان‌باختگان دی‌ماه ۱۴۰۴ و هیچ دلیل دیگری جنگ و داغدار کردن تعداد بیشتری از هم‌وطنان و ویرانی ایران در هر حدی را موجه نمی‌کند.



ما، جمعی از دغدغه‌مندان ایران، با همهٔ تکثر مواضع سیاسی‌مان، بدون لکنت و اما و اگر، ضد تجاوز به ایرانیم و معتقدیم علاج، ولو دشوار، در وطن و تغییرات درون‌زای کارساز و توسعه‌آفرین و افق‌گشا است و با صدای بلند باید به مسیر ویرانگر جنگ نه گفت. ما در برابر هر تجاوزی به ایران، پشتیبان کشورمان خواهیم بود. از هم‌وطنان‌ عزیزمان و صاحبان آبرو و نفوذ و تاثیر هم دعوت می‌کنیم صدایشان علیه تجاوز و جنگ را بلندتر کنند.



جمعی از پژوهشگران، فعالان مدنی و سیاسی و دغدغه‌مندان ایران»



در میان امضاکنندگان این چهره‌های سیاسی، مدنی و دانشگاهی از طیف وسیعی از نیروها نیز دیده می‌شوند:

اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف، بهزاد نبوی، عبدالکریم سروش، محمدجواد آذری جهرمی، زهرا بهروزآذر، محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، رضا اردکانیان، کامبیز نوروزی، پیروز حناچی، محسن بهاروند، مراد ثقفی، ماشاءالله شمس‌الواعظین، علی باقری، علی ربیعی، محمدرضا جلائی‌پور، سعید آجورلو، محمد قوچانی، مصطفی زمانیان، عمادالدین باقی، عماد بهاور، سیدکاظم بجنوردی، سیدحمزه صفوی، محسن بزدان‌پناه، ابوالفضل فاتح، مسعود ادیب، مجتبی لشکربلوکی، سهیل محمودی، محمدرضا جوادی یگانه، احسان چیت‌ساز، علی آردم، بهاره آروین، حسین درودیان، سیدمحمود رضوی، محمدمهدی مجاهدی، حسین جابری انصاری، میلاد دخانچی، حامد وفایی، نسبم نوروزی، کیومرث اشتریان، سیدمسعود رضوی، میلاد گودرزی، مهدی رفیعی بهابادی، مرضیه آذرافزا، کوروش احمدی، رضا نصری، مصطفی نجفی، محمدرضا اسلامی، محمدمهدی رحمتی، علی اعطا، احمد شیرزاد، حمیدرضا جلائی‌پور، علی جنتی، عنایت اتحاد، فاطمه توفیقی، علی سرزعیم، یاسر میردامادی، محسن‌حسام مظاهری، حجت میرزایی، مهدی ناجی، حسین قاسمی، مازیار بالائی، نعمت‌الله فاضلی، علی نصری، علی نیکجو، اسحاق بندانی، مجتبی بیات، رضا تهرانی، یاسر جلالی، جواد حیدری، سینا رحیم‌پور، محمدمهدی اسماعیلی، مصطفی رخ‌صفت، عبدالعلی رضایی، مسعود سالاری، نادر صدیقی، حجت‌اله صیدی، سیدشهاب‌الدین طباطبایی، مسعود درودی، فیاض زاهد، غلامرضا غفاری، محمدکاظم کاظمی، زهرا کاویانی، ساسان کریمی، سینا کلهر، فرشید گل‌زاده، محمد‌ گلزاری، محمد زعیم‌زاده، مهدی شیرزاد، امینه محمودزاده، محمدحسین نعیمی‌پور، ناعمه علینژاد، حیدرعلی مسعودی، محمد مبین، محمد ملاعباسی، سید هادی موسوی نیک، میترا جلوداری، سیدمصطفی موسوی لاری، الهه نوری، سعید نورمحمدی، محمد امین نیکجو، هادی نیلفروشان، احمد عزیزی، حامد هادیان، علی هنری و مجید یونسیان.