خبرگزاری تسنیم گزارش داد وقفهای برای مشورت هیئتهای مذاکرهکننده در ژنو ترتیب داده شده است.
سخنگوی وزارت خارجه در باره مذاکرات ژنو: دو طرف نیاز به مشورت با پایتختها دارند؛ گمانه زنیهای مطرح شده قابل تایید نیست
یورونیوز - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران که به همراه هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو حضور دارد در میان وقفه صورت گرفته حین گفتگوها به خبرنگار شبکه خبر تلویزیون ایران گفت که دو طرف برای استراحت و پارهای از مشورتها ساعتی پیش محل مذاکرات را ترک کردند و گفتگوها قرار است ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی مذاکرات ادامه پیدا میکند.
آقای بقایی مذاکرات انجام شده در نوبت پیش از وقفه را فشرده و جدی خواند و گفت: هم در حوزه هستهای و رفع تحریمها پیشنهادات خیلی مهم و عملیاتی مطرح شد و هر دو طرف با جدیت مباحث را دنبال کردند.
وی افزود: موضوع مذاکرات بسیار مهم است و طبیعی است همه رسانهها در سطح بین المللی با دقت رصد میکنند. چیزهایی که تاکنون مطرح شده گمانه زنی بوده است. هیچکدام قابل تایید نیست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اشاره به جزئیات گفتگوهای صورت گرفته تاکید کرد: ما متمرکز بر دستورالعملها هستیم و تلاش داریم برای تامین منافع ایران تلاش کنیم.
وزیر خارجه آمریکا: مذاکرات با ایران در نهایت باید فراتر از برنامه هستهای باشد
وزارت امور خارجه ایالات متحده با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، موضع مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور را درباره گفتگوهای جاری با ایران مطرح کرد. آقای روبیو ضمن ابراز امیدواری نسبت به روند کنونی مذاکرات، تاکید کرد که این تعاملات دیپلماتیک در آینده نباید تنها به مسئله هستهای محدود بماند.
بر اساس پیام منتشر شده، وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت: «امیدواریم که این گفتگوها سازنده و نتیجهبخش باشد، اما در نهایت ما نیازمند آن هستیم که درباره موضوعاتی فراتر از صرفِ برنامه هستهای نیز به گفتگو بپردازیم.»
این اظهارات نشاندهنده راهبرد واشنگتن برای ورود به دیگر پروندههای مورد مناقشه، از جمله برنامه موشکی و سیاستهای منطقهای ایران است. این موضعگیری صریح در حالی مطرح میشود که پیشتر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده بود تمرکز دور جدید مذاکرات غیرمستقیم در ژنو، منحصراً بر پرونده هستهای و لغو تحریمها استوار است.
تضاد آشکار میان خواسته آمریکا برای گسترش دامنه موضوعات و پافشاری تهران بر محدود ماندن گفتگوها به مسئله هستهای، میتواند چالشهای جدیدی را در مسیر دستیابی به یک توافق پایدار ایجاد کند.
اکسیوس: مذاکرات ژنو هم غیرمستقیم و هم مستقیم بود
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دور سوم مذاکرات میان ایران و آمریکا در ژنو هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم برگزار شده است. بر اساس این گزارش، هیأت ایرانی پیشنویس پیشنهاد مورد انتظار خود درباره توافق هستهای را به طرف آمریکایی ارائه کرده است.
سفیر آمریکا در اسرائیل: شروط ترامپ برای توافق با ایران روشن است؛ برنامه موشکی هم باید روی میز باشد
مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل میگوید موضع دونالد ترامپ درباره پیششرطهای لازم برای دستیابی به توافق با ایران «بسیار بسیار روشن» است. وی تاکید کرد که پرونده هستهای تنها بخشی از مشکل واشنگتن با تهران است و موضوع موشکهای بالستیک ایران نیز حتماً باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
هاکبی در ادامه اظهارات خود پیرامون روند تقابل و دیپلماسی با تهران گفت: «ایرانیها میدانند که اگر میخواهند این مسئله به صورت مسالمتآمیز حلوفصل شود، دقیقاً چه کاری باید انجام دهند.»
این دیپلمات آمریکایی که از مدافعان سرسخت اسرائیل به شمار میرود، هفته گذشته نیز با اظهارات جنجالی خود خشم بسیاری را برانگیخت. هاکبی در مصاحبهای با «تاکر کارلسون»، پادکستر معروف آمریکایی گفته بود که بر اساس برداشت خود از کتاب مقدس، اگر اسرائیل بخش اعظم خاورمیانه را به تصرف خود درآورد، او با این موضوع «هیچ مشکلی نخواهد داشت»؛ اظهارنظری که موجی از محکومیت را در سراسر جهان عرب به همراه داشت.
وی سپس تصریح کرد: ابتکاراتی مطرح شده و باید منتظر ماند. امشب بحثها را باید با پایتختها مشورت کرد، در پایان مذاکرات میتوان جمعبندی بهتری داشت.
