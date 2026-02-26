Thursday, Feb 26, 2026

صفحه نخست » وال‌استریت ژورنال خواسته‌های آمریکا در مذاکرات ژنو با ایران را منتشر کرد

wsj.jpgایران اینترنشنال - روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد ایالات متحده در مذاکرات ژنو مجموعه‌ای از مطالبات مشخص را به هیات ایرانی ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، این خواسته‌ها شامل تخریب سه سایت هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان است.

همچنین آمریکا خواستار تحویل تمام ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به ایالات متحده شده است.

در این فهرست، حذف بندهای موسوم به «غروب» که محدودیت‌ها را در بازه زمانی مشخص پایان می‌دهد نیز مطرح شده و بر اصل «غنی‌سازی صفر» تاکید شده است، هرچند ایران می‌تواند راکتور تهران را حفظ کند.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، واشینگتن پیشنهاد داده است در مرحله نخست، کاهش محدودی از تحریم‌ها اعمال شود و در صورت پایبندی ایران به تعهدات، تخفیف‌های بیشتری در نظر گرفته شود.

مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و آمریکا متوقف شد و قرار است ساعاتی دیگر از سر گرفته شود

