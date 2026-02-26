ایندیپندنت فارسی - پخش زنده نماز جماعت در یک نمازخانه مدرسه دخترانه از صداوسیمای جمهوری اسلامی، در شبکههای اجتماعی پربیننده و خبرساز شده است.
در این ویدیو دیده میشود که دو نفر از دختران حاضر در صف اول، در میانه نماز به هم دیگر میخورند و یکی از آنها بر زمین میافتد. علت این اتفاق البته مشخص نیست.
مساله دیگری که توجه کاربران را برانگیخته شنیده شدن صدای «الله اکمر» به جای «الله اکبر» از طرف امام جماعت است.
