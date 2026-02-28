Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » هشدار بی‌سابقه: احتمال نفوذ «مهره‌های خارج از کنترل» رژیم ایران از خاک کانادا به آمریکا

canada.jpgجمهوری اسلامی در روزهای پایانی ممکن است هر اقدامی انجام دهد

ایران اینترنشنال - دنیل استنتون، مدیر ارشد پیشین سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، هشدار می‌دهد جمهوری اسلامی در روزهای پایانی ممکن است به اقدامات پیش‌بینی‌ناپذیر و خطرناک دست بزند؛ اقدامی که نه‌تنها امنیت ایرانیان و کانادایی‌ها، بلکه شهروندان آمریکایی در خاک کانادا را نیز می‌تواند تهدید کند.

این هشدار مدیر ارشد پیشین سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS)، نشان‌دهنده خطر بالقوه اقدامات رژیم ایران است که می‌تواند نه تنها امنیت ایرانیان و کانادایی‌ها، بلکه امنیت آمریکایی‌ها را در خاک کانادا تهدید کند. او در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال افزود که مهره‌های رادیکال این روزها حتی در کنترل رژیم هم نیستند.

در حالی که رسانه‌های کانادایی از آماده‌باش کامل سازمان اطلاعات و امنیت کانادا برای خنثی کردن اقدامات خرابکارانه احتمالی عوامل جمهوری اسلامی علیه اهداف آمریکایی در خاک کانادا خبر داده‌اند، استنتون در این گفتگو تاکید کرد: «سناریوی کابوس آن است که عوامل رژیم با عبور از مرزهای کانادا در خاک آمریکا، اقدام به خرابکاری کنند.»

او توضیح داد: «وقتی رژیم‌های سرکوبگر به روزهای پایانی خود می‌رسند، اغلب رهبری که دیگر به مردم، همسایگان یا حقوق بشر اهمیت نمی‌دهد، رفتارهای تاریک خود را فراتر از مرزها بروز می‌دهد؛ حتی فراتر از ایران.»

این هشدار در زمانی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی با قیام گسترده داخلی روبه‌روست و وضعیت شکننده داخلی، حکومت ایران را پرخطر و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. استنتون تاکید کرد که خطر واقعی نه تنها از حملات داخلی، بلکه از احتمال حضور «سلول‌های مخفی» یا «عوامل نیابتی رژیم در کانادا» و حرکت آن‌ها به سمت ایالات متحده برای انجام حملات تروریستی است. به گفته او، حتی یک شبکه کوچک و مخفی می‌تواند پیامدهای عظیمی داشته باشد.

ایالات متحده و کانادا، نخستین کشورهایی که سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی معرفی کردند، اکنون با واقعیتی روبه‌رو هستند که حکومت ایران ممکن است از دارایی‌ها و عوامل باقی‌مانده خود برای ضربه زدن به اهداف خارجی استفاده کند. استنتون می‌گوید حفاظت کانادا از منافع آمریکا در خاک خود ضروری است، زیرا در زمینه اطلاعات و امنیت، «تقریباً هیچ مرزی» بین دو کشور وجود ندارد.

برای سال‌ها، جامعه ایرانی-کانادایی هشدار داده است که کانادا به «پناهگاه امن» برای عوامل رژیم ایران تبدیل شده، جایی که آن‌ها عملیات پیچیده و پولشویی گسترده را مدیریت می‌کنند. این نگرانی‌ها به صدر مباحث ملی آمده و هزاران نفر در خیابان‌ها تجمع کرده‌اند تا خواستار اخراج فوری افراد مرتبط با حکومت ایران شوند.

استنتون همچنین به ضعف و سیاسی‌شدن جامعه اطلاعاتی آمریکا اشاره کرد و گفت که این وضعیت بار بیشتری بر دوش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا و مرکز امنیت ارتباطات (CSE) کانادا می‌گذارد. او از ایرانیان خواست شواهد واقعی از فعالیت‌های رژیم ایران، مانند حملات سایبری یا ارتباطات مالی، ارائه دهند تا عوامل خطرناک شناسایی شوند.

این هشدار استنتون تاکیدی است بر این موضوع که در روزهای پایانی حکومت ایران، خطر اقدامات ناگهانی و غیرقابل کنترل بسیار بالاست و هوشیاری نهادهای امنیتی کانادا و همکاری نزدیک با ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

