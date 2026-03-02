شهروندان ایرانی با ضبط و پخش ویدیوهایی از رقص خود با آهنگ گروه «ویلیج پیپل» که از علاقه‌مندی‌های دونالد ترامپ است، از حمایت رییس‌جمهوری آمریکا از خواسته مردم ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی و کشتن علی خامنه‌ای قدردانی کردند.

