rpbanner.jpgخبرنگار برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی بی اس در امریکا: وقتی شجاعتی را که این روزها در خیابان‌ها شاهدش هستیم می‌بینید، این صحنه‌ها چه تأثیری بر شما می‌گذارد؟

رضا پهلوی: به‌نظر من این دقیقاً همان تعریف یک قهرمان است. تصویر آن دانشجوی تنها در برابر ستون تانک‌ها در میدان میدان تیان‌آن‌من را به یاد دارید؟ من آن تصویر را هرگز فراموش نمی‌کنم.

اجازه بدهید تصویر دیگری را مثال بزنم؛ فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد: آن آتش‌نشانی که در حالی‌که یک معترضِ هدف‌گلوله‌قرارگرفته و زخمی را برای رساندن به نقطه‌ای امن حمل می‌کرد، خودش نیز هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.

(با بغض و صدایی لرزان) آن تصویر... معنای واقعی قهرمانی را مجسم می‌کند.

(لحظه‌ای مکث می‌کند و تلاش می‌کند اشک‌هایش را پنهان کند)

خبرنگار: دیدن چنین صحنه‌هایی واقعاً تکان‌دهنده است.

رضا پهلوی: (آهسته و زیر لب) بله...

