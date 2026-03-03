۱. مقدمه: حذف «گره مرکزی» قدرت در نظام ولایی

کشته‌شدن علی خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در متن تشدید درگیری‌های خارجی، نه صرفاً حذف یک مقام رسمی، بلکه حذف «گره مرکزی تمرکز قدرت» در ساختار ولایت فقیه محسوب می‌شود. در نظام‌های اقتدارگرای شخص‌محور، رهبر بیش از آنکه یک مقام حقوقی باشد، محور شبکه‌های وفاداری، توزیع منابع، و مرجع نهایی حل منازعات درون مقامات حکومتی است.

در جمهوری اسلامی، رهبر علاوه بر جایگاه حقوقی، کانون مشروعیت گفتمان ولایی، کنترل‌کننده نهادهای امنیتی، و تنظیم‌کننده تعادل میان جناح‌های درون‌قدرت بوده است. از منظر نظریه دولت‌های شکننده (Fragile States Theory)، حذف ناگهانی چنین «نقطه تمرکز» می‌تواند موجب بحران انسجام، رقابت خشونت‌آمیز و حتی فروپاشی کارکردی شود (Zartman, 1995; Rotberg, 2004).