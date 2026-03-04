ما جنگ را آغاز نکردیم.

ما تصمیم‌گیرنده آن نبوده‌ایم.

جنگ، محصول دهه‌ها سیاست تقابل‌محور و بحران‌ساز بوده است.

اما اگر این جنگ بدون شکست سیاسی و بدون پایان منطق جنگ‌طلبانه پایان یابد،

اگر ساختار ایدئولوژیک بدون پذیرش مسئولیت باقی بماند،

ایران وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر خواهد شد.

اقتداری که شکست را نپذیرد،

بازسازی می‌کند.

امنیتی‌تر می‌شود.

انتقام‌جوتر می‌شود.