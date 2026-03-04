Wednesday, Mar 4, 2026

صفحه نخست » شدت تخریب ساختمان‌های شبکه دو صداوسیما در خیابان الوند

ویدیوی ارسالی به ایران‌اینترنشنال شدت تخریب محوطه و ساختمان‌های شبکه دو صداوسیمای جمهوری اسلامی در خیابان الوند را نشان می‌دهد.

این مناطق شامگاه ۱۰ اسفند هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.

ویدیوی رسیده، نشان‌دهنده برخاستن دود عظیم سیاهرنگ ناشی از انفجار در بندر جاسک استان هرمزگان در ۱۳ اسفند است

لحظه انفجارهای پی در پی را در پادگانی متعلق به سپاه در شهر سردشت آذربایجان غربی نشان می‌دهد

