ویدیوی ارسالی به ایراناینترنشنال شدت تخریب محوطه و ساختمانهای شبکه دو صداوسیمای جمهوری اسلامی در خیابان الوند تهران را نشان میدهد که شامگاه ۱۰ اسفند در حملات هوایی اسرائیل هدف گرفته شد. pic.twitter.com/XSaj2RokBx-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 4, 2026
ویدیوی رسیده، نشاندهنده برخاستن دود عظیم سیاهرنگ ناشی از انفجار در بندر جاسک استان هرمزگان در ۱۳ اسفند است. pic.twitter.com/weQqC4dhzX-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 4, 2026
ویدیوی رسیده در چهارشنبه ۱۳ اسفند، لحظه انفجارهای پی در پی را در پادگانی متعلق به سپاه در شهر سردشت آذربایجان غربی نشان میدهد. pic.twitter.com/33u7XvYNrc-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 4, 2026
