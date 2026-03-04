۸۰ کشته در حمله زیردریایی آمریکایی به ناو جنگی جمهوری اسلامی

ایران وایر - خبرگزاری رویترز، روز روز چهارشنبه ۱۳ اسفند، به نقل از مقامات آمریکایی نوشت ارتش این کشور حمله‌ای را علیه یک ناو جنگی جمهوری اسلامی در سواحل سریلانکا انجام داده است. بنا بر این گزارش، ناوشکن جنگی دنا که در حال بازگشت از یک تمرین دریایی بین‌المللی در هند بود، امروز غرق شده است.

رویترز پیش‌تر به نقل از منابعی در سریلانکا گزارش داده بود که دست‌کم ۱۰۱ تن پس از حمله یک زیردریایی به یک کشتی ایرانی در سواحل این کشور مفقود و ۷۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

در همین حال، ویجیتا هرات، وزیر خارجه سریلانکا، اعلام کرد نیروهای این کشور روز چهارشنبه ۳۲ ملوان «به‌شدت زخمی» را از یک ناو ایرانی که درست در خارج از آب‌های سرزمینی این جزیره غرق شده بود، نجات داده‌اند. به گفته مقام‌های سریلانکایی، چند پیکر نیز از دریا بازیابی شده است.

به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش، تنها از یک اژدر Mk. 48 برای غرق کردن کشتی ناوشکن جنگی دنا در سواحل سریلانکا استفاده شد:

سخنگوی نیروی دریایی سریلانکا گزارش مربوط به مفقود شدن ۱۰۱ نفر را نادرست خوانده و هرگونه اظهار نظر قطعی درباره علت غرق شدن ناو را رد کرده است.

به گفته این سخنگو، ۳۲ نفر که در این حادثه زخمی شده بودند توسط نیروی دریایی سریلانکا نجات یافته و برای درمان به یک بیمارستان دولتی در شهر بندری گاله منتقل شده‌اند. او افزود پس از دریافت پیام اضطراری از یک کشتی ایرانی، نیروی دریایی و نیروی هوایی سریلانکا عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند.

مقام‌های سریلانکایی تاکید کردند تمرکز فعلی بر نجات جان افراد بوده و بررسی علت حادثه در مرحله بعد انجام خواهد شد. به گفته آنان، در زمان وقوع این رویداد هیچ شناور یا هواپیمای دیگری در محدوده حادثه مشاهده نشده است.