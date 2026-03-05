Thursday, Mar 5, 2026

صفحه نخست » آزادی، تنها آرزوست، فرامرز پارسا

parsa.jpgمصیبتی بزرگ‌تر از این بر سر مردمانِ دست‌خالی ایران در راه است.

آیا این جنگِ بازاری، همان آزادی‌ای‌ست که ملت در انتظارش بود؟

نزدیک به پنجاه سال است که مردم، زیر سایه‌ی حکومتی جبار، نه‌تنها طعم زندگی را نچشیده‌اند، بلکه فرزندان، مادران، پدران و عزیزان‌شان را نیز از دست داده‌اند. اکنون نیز با جنگ، ویرانی و داغ‌های تازه، باید به نام «آرزوی نفس کشیدن» مصیبتی دیگر را تحمل کنند.

در کدام قانون جهان نوشته شده است که هر کس آزادی می‌خواهد، باید بهایی چنین سنگین بپردازد؟

در کدام قانون آمده است که تجاوز به کشوری، راهی برای آزادی مردمان آن است؟

بیایید با نگاهی بازتر بنگریم؛ به کشورهایی که با شعار آزادی و با حمایت بیرونی، مورد هجوم قرار گرفتند:

عراق، افغانستان، لیبی، لبنان، سوریه.

و در سطر دیگر، ایرانِ پس از ۵۷؛ آشوبی که از دل نارضایتی مردم برخاست، اما ایمان را بهانه‌ی قدرت کرد و جمهوری اسلامی نام گرفت؛ سایه‌ای که تا امروز بر سر ملت گسترده مانده است.

دیکتاتوری می‌رود، اما آیا نقابش را دیگری بر چهره نخواهد زد؟

همان‌گونه که در بسیاری از آن کشورها دیدیم.

خسارت جنگ، هزینه‌ای‌ست که پس از پایانش نیز از جیب مردم پرداخت می‌شود. دست‌نشانده‌ها جانشین می‌شوند، مردم را به صبر دعوت می‌کنند و نتیجه، تمرکز قدرت در دست همان‌هاست. خفقان، نخستین صادرات چنین تغییراتی است.

دموکراسی‌ای نمایشی و تزئینی عرضه می‌شود؛ ظاهری فریبنده که می‌گوید:

«سرتان را پایین بیندازید و مشغول زندگی‌تان باشید.»

هیچ‌یک از آن کشورها آزادی واقعی را تجربه نکردند. تا زمانی که دست قدرت‌های بیرونی در آستین سرسپردگان باشد، آزادی تنها آرزوست؛ نوری گرفتار در لامپی دور از دسترس.

مگر آن‌که همبستگی، شکلی واقعی و یکدست به خود بگیرد.

باشد که آن روز فرا رسد.

مطلب قبلی...
Mehran_Rafiei.jpg
اعتراضِ مجتبی به خدای شصت، مهران رفیعی
مطلب بعدی...
liaghat.jpg
گذار، اضطرار و سایهٔ رهبری شخص‌محور، تأملی بر لحظهٔ تاریخی امروز ایران، اسماعیل لیاقت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar5.jpg
خسارات سنگین به اماکن دولتی وساختمان های مجاور در تهران
daily.jpg
همسر سابق پژمان جمشیدی، نرگس محمدی و فریبا نادری در یک قاب
one17.jpg
تصاویری از کارولاین لویت سنخنگوی زیبای کاخ سفید
newso.jpg
اعجوبه تنیس جهان که اسپانسرها از ۱۰ سالگی به دنبالش بوده‌اند
goftar16.jpg
روند تغییرات ظاهری نگار قاضی میرسعید مجری حکومتی صدا وسیما
daily8-1.jpg
مهدی نوربخش داماد ابراهیم یزدی و استاد دانشگاه هریسبرگ ایالت پنسیلوانیا
tv4.jpg
نشست کنگره اقوام ملی‌گرای ایران با شاهزاده رضا پهلوی در پاریس
goftar4.jpg
واکنش مردم روسیه به مرگ خامنه ای در مسکو

از سایت های دیگر

محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
کاریکاتور هفته: آنچه برای آقا اهمیت دارد و آنچه ندارد
نازیسم به سبک ایرانی
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد

پر بیننده ترین ها



gtvbanner.jpg
این رفتار بی ادبانه را در خانه دیگران انجام ندهید + بایدها و نبایدهای
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
gtv.jpg
امیر عابدزاده به همراه پدر و مادرش در امریکا
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy