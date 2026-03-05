Thursday, Mar 5, 2026

صفحه نخست » «موشعلی» در مراسم یادبود خامنه‌ای در منچستر

mooshali.jpgخبرنامه گویا - ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صحنه‌هایی از تجمعی در منچستر بریتانیا را نشان می‌دهد که در آن گروهی از حامیان جمهوری اسلامی برای علی خامنه‌ای مراسم یادبود برگزار کردند.

در این مراسم که حدود صد نفر در آن حضور داشتند، شرکت‌کنندگان شمع روشن کردند و در کنار تصویری از خامنه‌ای گل قرار دادند. برخی نیز پرچم فلسطین و پرچم جمهوری اسلامی در دست داشتند و پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی یکی از آنها نوشته شده بود: «می‌توانید یک انسان را بکشید، اما نمی‌توانید یک ایدئولوژی را بکشید.»

این تجمع اما با حضور صدها معترض طرفدار اسرائیل و مخالف جمهوری اسلامی به حاشیه کشیده شد. معترضان با پخش موسیقی بلند و شاد، از جمله آهنگ مورد علاقه ترامپ YMCA تلاش کردند مراسم را مختل کنند.

در یکی از ویدیوهای منتشرشده، فردی با لباس موش در میان معترضان دیده می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی با نام طنزآمیز «موشعلی» معرفی شده و از او به عنوان «مهمان افتخاری مرکز اسلامی منچستر» یاد شده است.

***

رسوایی بزرگ در مسابقه دختر شایسته جهان
