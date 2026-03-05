خبرنامه گویا - ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، صحنههایی از تجمعی در منچستر بریتانیا را نشان میدهد که در آن گروهی از حامیان جمهوری اسلامی برای علی خامنهای مراسم یادبود برگزار کردند.
در این مراسم که حدود صد نفر در آن حضور داشتند، شرکتکنندگان شمع روشن کردند و در کنار تصویری از خامنهای گل قرار دادند. برخی نیز پرچم فلسطین و پرچم جمهوری اسلامی در دست داشتند و پلاکاردهایی حمل میکردند که روی یکی از آنها نوشته شده بود: «میتوانید یک انسان را بکشید، اما نمیتوانید یک ایدئولوژی را بکشید.»
این تجمع اما با حضور صدها معترض طرفدار اسرائیل و مخالف جمهوری اسلامی به حاشیه کشیده شد. معترضان با پخش موسیقی بلند و شاد، از جمله آهنگ مورد علاقه ترامپ YMCA تلاش کردند مراسم را مختل کنند.
🚨BREAKING: The Manchester Islamist vigil for Khamenei has been CRASHED by proud Iranians and locals celebrating and waving around portraits of Donald Trump-- Inevitable West (@Inevitablewest) March 4, 2026
Manchester stands against hate!pic.twitter.com/Xg23UN5Bb8
در یکی از ویدیوهای منتشرشده، فردی با لباس موش در میان معترضان دیده میشود که در شبکههای اجتماعی با نام طنزآمیز «موشعلی» معرفی شده و از او به عنوان «مهمان افتخاری مرکز اسلامی منچستر» یاد شده است.
و مهمان افتخاری مرکز اسلامی منچستر-- H3NGAM3H 🇮🇷🏴🇬🇧 (@H3ngam3h_h) March 4, 2026
" موشعلی" pic.twitter.com/cFipbekdgb
