روزنامە فرانسوی لوموند - در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی ادامه دارد، نگاه‌ها بیش از پیش به گروه‌های کرد ایرانی معطوف شده است. برخی تحلیلگران معتقدند این گروه‌ها می‌توانند به یک «جبهه داخلی» علیه حکومت تهران تبدیل شوند. با این حال، سابقه پیچیده روابط و تجربه‌های تلخ گذشته باعث شده امیدها در کنار احتیاط و تردید شکل بگیرد.

صبح پنج‌شنبه گزارش‌ها، شایعات و تکذیب‌ها درباره تحولات مناطق کردنشین غرب ایران همچنان ادامه داشت. برخی رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی پیش‌تر مدعی شده بودند نیروهای مسلح کرد از اقلیم کردستان عراق وارد خاک ایران شده‌اند، اما گروه‌های کردی این ادعاها را رد کردند و تأکید کردند که هنوز هیچ عملیات نظامی را آغاز نکرده‌اند.

این گروه‌ها که عمدتاً در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، خود را نماینده بخشی از جمعیت کرد ایران می‌دانند؛ اقلیتی که حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، بسیاری از تحلیلگران این گروه‌ها را تنها نیروی سازمان‌یافته مسلح می‌دانند که می‌تواند در صورت بروز شرایط مناسب به چالش جدی برای حکومت تبدیل شود.

در روزهای گذشته، گزارش‌هایی نیز درباره احتمال حمایت خارجی از این گروه‌ها منتشر شد. وب‌سایت Axios از احتمال تأمین مالی و تسلیحاتی جنبش‌های کرد توسط سازمان سیا برای کنترل بخش‌هایی از کردستان ایران خبر داده بود؛ گزارشی که سپس توسط برخی رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی بازتاب یافت، اما واکنش محتاطانه و حتی ناراحتی برخی گروه‌های کردی را نیز به همراه داشت.