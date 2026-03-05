ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
آکسیوس - در حالی که گمانهزنیها درباره جانشین رهبر جمهوری اسلامی شدت گرفته است، ترامپ در گفتوگویی اختصاصی با وبسایت آکسیوس اعلام کرد که ایالات متحده ـ و شخص او ـ باید در تعیین رهبر بعدی ایران نقش داشته باشد.
ترامپ در یک تماس تلفنی هشتدقیقهای با خبرنگاران آکسیوس، که دومین گفتوگوی او با این رسانه درباره برنامههای جنگیاش توصیف شده، گفت همانگونه که در تحولات سیاسی ونزوئلا دخالت داشته، در روند انتخاب رهبر آینده ایران نیز باید مشارکت داشته باشد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که پس از کشته شدن خامنه ای در حملات اخیر، جمهوری اسلامی هنوز بهطور رسمی جانشین او را معرفی نکرده و نشانههایی از احتمال اعلام قریبالوقوع رهبر جدید دیده میشود. در همین حال، برخی گزارشها حاکی از آن است که مجتبی خامنه ای، پسر ۵۶ ساله رهبر سابق، بهعنوان یکی از جدیترین گزینهها برای جانشینی مطرح شده است.
ترامپ در این مصاحبه با رد این احتمال گفت: «آنها وقتشان را تلف میکنند. پسر خامنهای فردی ضعیف است. من باید در انتخاب رهبر دخالت داشته باشم.» او افزود که حاضر نیست رهبری در ایران روی کار بیاید که همان سیاستهای علی خامنهای را ادامه دهد.
به گفته ترامپ، اگر رهبری جدید همان مسیر پیشین را دنبال کند، ایالات متحده ممکن است ظرف چند سال دوباره وارد جنگ با ایران شود. او تأکید کرد: «پسر خامنهای برای من قابل قبول نیست. ما کسی را میخواهیم که بتواند صلح و هماهنگی را به ایران بازگرداند.»
اظهارات ترامپ ادعایی کمسابقه درباره میزان نفوذ آمریکا در آینده سیاسی ایران تلقی میشود؛ ادعایی که در میانه عملیات نظامی گستردهای مطرح شده که دولت او از چند روز پیش علیه اهدافی در ایران آغاز کرده است.
با این حال، برخی مقامهای دولت آمریکا از جمله پیت هگزت، وزیر دفاع، تأکید کردهاند که هدف رسمی این عملیات «تغییر رژیم» نیست. به گفته آنان، تمرکز اصلی حملات بر تضعیف برنامه موشکی، برنامه هستهای و توان دریایی جمهوری اسلامی است.
در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که ساختمانی در شهر قم که محل استقرار نهاد روحانی مسئول انتخاب رهبر جمهوری اسلامی بوده، هدف حمله قرار گرفته؛ اقدامی که ظاهراً با هدف مختل کردن روند رأیگیری برای تعیین جانشین خامنهای انجام شده است.
ترامپ در این مصاحبه همچنین به تحولات ونزوئلا اشاره کرد و گفت همانگونه که در آن کشور پس از بازداشت نیکولاس مادورو، قدرت به دلسی رودریگز منتقل شد، در مورد ایران نیز باید سازوکاری مشابه برای شکل دادن به آینده سیاسی کشور ایجاد شود.