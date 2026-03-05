یورونیوز - در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نخجوان، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد این حمله بیپاسخ نخواهد ماند و در حال آمادهسازی اقدامات هستیم. پیشتر جمهوری آذربایجان اعلام کرد یک پهپاد به ساختمان ترمینال فرودگاه نخجوان برخورد و پهپاد دیگر در نزدیکی ساختمان یک مدرسه سقوط کرد.
مقامات آذربایجان به یورونیوز گفتند که سه پهپاد ایرانی پایانه مسافربری فرودگاه رازی در نخجوان آذربایجان را هدف قرار دادند.
ویدئوهایی از محل حادثه نشان میدهد یک پهپاد به سمت فرودگاه در حال پرواز است، ترمینال اصلی آن آسیب دیده و نیروهای امداد در محل حضور دارند.
در ویدئوی دیگری که یورونیوز مشاهده کرده است، دیده میشود که یک پهپاد با برخورد به فرودگاه باعث وقوع انفجاری بزرگ میشود و پس از آن ابری از دود در محل حمله ظاهر میشود.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع نزدیک به دولت جمهوری آذربایجان نوشت «موشکها» و پهپادهایی که از سمت ایران پرواز میکردند در محوطه فرودگاه بینالمللی نخجوان فرود آمدهاند. این فرودگاه در حدود ۱۰ کیلومتری مرز ایران قرار دارد.
بیانیه وزارت خارجه آذربایجان و احضار سفیر ایران
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان نیز اعلام کرد که در پی این حمله، مجتبی دمیرچیلو، سفیر ایران در باکو را احضار کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «ما این حملات پهپادی که از خاک جمهوری اسلامی ایران انجام شده و موجب آسیب به ساختمان فرودگاه و زخمی شدن دو غیرنظامی شده است را بهشدت محکوم میکنیم.»
بر اساس بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، این حملات در حدود ظهر روز پنجشنبه پنجم مارس (۱۴ اسفند) از خاک جمهوری اسلامی ایران علیه جمهوری خودمختار نخجوان انجام شده است. به گفته این وزارتخانه، یکی از پهپادها به ساختمان ترمینال فرودگاه برخورد کرده و پهپاد دیگری نیز در نزدیکی ساختمان یک مدرسه در روستای شکرآباد سقوط کرده است.
وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده است که در این حملات دو غیرنظامی زخمی شدهاند و ساختمان فرودگاه نیز آسیب دیده است. در این بیانیه تأکید شده که این حمله «نقض هنجارها و اصول حقوق بینالملل» محسوب میشود و میتواند به افزایش تنش در منطقه منجر شود.
باکو از تهران خواسته است در کوتاهترین زمان ممکن توضیحی روشن درباره این حادثه ارائه دهد، تحقیقات لازم را انجام دهد و اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی در آینده اتخاذ کند.
وزارت خارجه آذربایجان افزوده است که این کشور حق خود را برای اتخاذ اقدامات متناسب در پاسخ به این حادثه محفوظ میدارد.
