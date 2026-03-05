در حملههای هوایی به شرق تهران انفجارهای گستردهای گزارش شده است. وحیدآنلاین نوشته است که این انفجارها حوالی ساعت ۱۹پنجشنبه ۱۴اسفند در منطقه پارچین رخ داده است.
'انفجارهای حمله به تاسیسات پارچین در شرق #تهران، حدود ۱۹:۴۵'-- Vahid Online (@Vahid) March 5, 2026
ویدیوی دریافتی، پنجشنبه ۱۴ اسفند#Iran #Tehran pic.twitter.com/XIAhea3Zzv
تأسیسات پارچین یکی از مهمترین مراکز نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی است که در ۳۰ کیلومتری جنوبشرق تهران واقع شده است. این منطقه به دلیل میزبانی از صنایع مختلف دفاعی، تولید موشک، مهمات و همچنین فعالیتهای مرتبط با انرژی هستهای در دهههای گذشته، همواره کانون توجه بینالمللی و بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است.
گزارشهای میدانی در شامگاه پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ (۵ مارس ۲۰۲۶) از وقوع چندین انفجار در محدوده تأسیسات پارچین و برخاستن ستون دود خبر دادهاند.
پارچین به عنوان «قلب تپنده صنایع دفاعی جمهوری اسلامی» شناخته میشود و شامل آزمایشگاهها و سایتهای تست انفجاری است.
