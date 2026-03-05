Thursday, Mar 5, 2026

صفحه نخست » فوری: حمله به تاسیسات پارچین

در حمله‌های هوایی به شرق تهران انفجارهای گسترده‌ای گزارش شده است. وحیدآنلاین نوشته است که این انفجارها حوالی ساعت ۱۹پنجشنبه ۱۴اسفند در منطقه پارچین رخ داده است.

parchin.jpgتأسیسات پارچین یکی از مهم‌ترین مراکز نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی است که در ۳۰ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است. این منطقه به دلیل میزبانی از صنایع مختلف دفاعی، تولید موشک، مهمات و همچنین فعالیت‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای در دهه‌های گذشته، همواره کانون توجه بین‌المللی و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.

گزارش‌های میدانی در شامگاه پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ (۵ مارس ۲۰۲۶) از وقوع چندین انفجار در محدوده تأسیسات پارچین و برخاستن ستون دود خبر داده‌اند.

پارچین به عنوان «قلب تپنده صنایع دفاعی جمهوری اسلامی» شناخته می‌شود و شامل آزمایشگاه‌ها و سایت‌های تست انفجاری است.

