تمایز میان وفاداری به وطن و وفاداری به حکومت در رژیمهای اقتدارگرا
۱. مقدمه
در شرایط جنگی، دولتها اغلب از مفاهیمی چون وطنپرستی، امنیت ملی و وفاداری برای بسیج افکار عمومی استفاده میکنند. در رژیمهای اقتدارگرا، این مفاهیم گاه بهگونهای بازتعریف میشوند که وفاداری به حکومت معادل وفاداری به وطن تلقی گردد. این مقاله با تکیه بر نظریههای فلسفه سیاسی هانا آرنت (Hannah Arendt) به بررسی این مسئله میپردازد که آیا حمایت از حکومت در شرایط جنگی لزوماً «جنگ میهنی» محسوب میشود یا خیر. تحلیل آثار آرنت نشان میدهد که تمایز میان دولت، حکومت و ملت برای داوری اخلاقی درباره جنگ اهمیت اساسی دارد. از این منظر، مخالفت با سیاستهای یک حکومت--حتی در شرایط جنگی--میتواند نه خیانت، بلکه نوعی دفاع از آزادی، عدالت و مسئولیت اخلاقی شهروندان باشد.
مفهوم «جنگ میهنی» در ادبیات سیاسی معمولاً به جنگی اشاره دارد که هدف آن دفاع از استقلال، آزادی و تمامیت ارضی یک کشور است. در چنین شرایطی، احساس تعلق ملی و دفاع از سرزمین به عنصر مهمی برای بسیج اجتماعی تبدیل میشود.
با این حال، در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا مرز میان «حکومت» و «وطن» عمداً مبهم میشود. دولتها تلاش میکنند سیاستهای خود را بهعنوان دفاع از کشور معرفی کنند و در نتیجه مخالفت با آن سیاستها را بهعنوان خیانت یا دشمنی با وطن جلوه دهند. چنین وضعیتی شهروندان را در یک دوگانگی اخلاقی قرار میدهد: آیا وفاداری به وطن به معنای حمایت از حکومت است؟
فلسفه سیاسی هانا آرنت چارچوب نظری مهمی برای تحلیل این مسئله فراهم میکند. آرنت با بررسی ماهیت قدرت، اقتدار و تمامیتخواهی نشان میدهد که چگونه رژیمهای اقتدارگرا از زبان سیاسی و مفاهیم ملی برای تثبیت قدرت استفاده میکنند.
۲. چارچوب نظری: قدرت، سیاست و آزادی در اندیشه هانا آرنت
در اندیشه هانا آرنت سیاست عرصهای است که در آن انسانها از طریق گفتوگو، مشارکت و کنش جمعی، نظم عمومی را شکل میدهند. آرنت در آثار خود میان مفاهیم قدرت، خشونت و اقتدار تمایز قائل میشود.
در کتاب «وضع بشر» (The Human Condition) آرنت استدلال میکند که قدرت زمانی شکل میگیرد که افراد بهطور جمعی در عرصه عمومی عمل کنند و درباره امور مشترک تصمیم بگیرند. در مقابل، خشونت ابزاری است که زمانی به کار میرود که قدرت واقعی تضعیف شده باشد.
از نظر آرنت، رژیمهایی که مشروعیت سیاسی محدودی دارند، اغلب برای حفظ قدرت خود به ابزارهای اجبار، تبلیغات و کنترل اجتماعی متوسل میشوند. در چنین شرایطی، مفاهیمی مانند امنیت ملی یا وفاداری به کشور ممکن است برای مشروعیتبخشی به سیاستهای حکومت مورد استفاده قرار گیرد.
۳. اقتدارگرایی و دستکاری مفاهیم سیاسی
یکی از نکات مهم در تحلیل هانا آرنت درباره رژیمهای اقتدارگرا، نقش زبان و ایدئولوژی در تثبیت قدرت است. در چنین نظامهایی حکومتها تلاش میکنند مفاهیم بنیادین سیاسی مانند وطن، امنیت، وفاداری و خیانت را به گونهای بازتعریف کنند که بقای حکومت با بقای کشور یکسان جلوه داده شود.
آرنت در کتاب «خاستگاههای توتالیتاریسم» (The Origins of Totalitarianism) توضیح میدهد که ایدئولوژی و تبلیغات در نظامهای اقتدارگرا نقش مهمی در شکلدهی به ادراک عمومی دارند. از طریق این ابزارها، حکومت میتواند مخالفت سیاسی را نه بهعنوان یک اختلاف نظر مشروع، بلکه بهعنوان تهدیدی علیه موجودیت ملی معرفی کند.
در نتیجه، فضای سیاسی به گونهای شکل میگیرد که شهروندان برای اثبات وفاداری خود به کشور، ناچار به حمایت از حکومت شوند.
۴. جنگ و بسیج سیاسی در رژیمهای اقتدارگرا
در نظریههای کلاسیک سیاسی، جنگ میهنی جنگی است که هدف آن دفاع از سرزمین و آزادی یک ملت است. اما در رژیمهای اقتدارگرا، جنگ میتواند کارکردهای سیاسی دیگری نیز داشته باشد.
حکومتها در چنین شرایطی ممکن است جنگ را به ابزاری برای ایجاد همبستگی سیاسی و کنترل مخالفان تبدیل کنند. در این فرآیند، جنگ به آزمونی برای سنجش وفاداری شهروندان بدل میشود و هرگونه انتقاد از سیاستهای جنگی حکومت میتواند بهعنوان خیانت معرفی گردد.
این پدیده باعث میشود مفهوم «جنگ میهنی» از معنای اصلی خود فاصله بگیرد و به ابزاری برای تثبیت قدرت سیاسی تبدیل شود.
۵. مسئولیت اخلاقی شهروندان
یکی از مهمترین مباحث اخلاقی در اندیشه هانا آرنت مسئله مسئولیت فردی در برابر قدرت است. آرنت در کتاب «آیشمن در اورشلیم» (Eichmann in Jerusalem) هنگام بررسی محاکمه آدولف آیشمن (Adolf Eichmann) نشان میدهد که بسیاری از جنایات سیاسی نه لزوماً از سر شرارت آگاهانه، بلکه از طریق اطاعت بیچونوچرا از قدرت رخ میدهند.
آرنت در این اثر مفهوم معروف «ابتذال شر» را مطرح میکند. این مفهوم بیانگر آن است که افراد عادی، زمانی که بدون تفکر انتقادی از دستورات قدرت پیروی میکنند، ممکن است در نظامهای سرکوبگر به عاملان اعمال غیرانسانی تبدیل شوند.
از این منظر، شهروندان مسئولیت دارند که درباره مشروعیت اخلاقی اقدامات حکومت داوری کنند. اطاعت از قدرت، بهویژه در شرایطی که با نقض آزادی و عدالت همراه باشد، نمیتواند مسئولیت اخلاقی فرد را از میان ببرد.
۶. تمایز میان وطن، دولت و حکومت
یکی از نکات بنیادی در فلسفه سیاسی هانا آرنت تمایز میان سه مفهوم «وطن»، «دولت» و «حکومت» است؛ مفاهیمی که در گفتار سیاسی روزمره اغلب با یکدیگر خلط میشوند. از دیدگاه آرنت، وطن پیش از آنکه یک ساختار سیاسی باشد، یک واقعیت تاریخی و فرهنگی است. وطن به جامعهای از انسانها اشاره دارد که در طول زمان تجربههای مشترک تاریخی، زبان، فرهنگ و حافظه جمعی را شکل دادهاند. این مفهوم به هویت اجتماعی و احساس تعلق مردم مربوط است و مستقل از تغییر حکومتها میتواند تداوم یابد. در مقابل، دولت ساختاری نهادی و حقوقی است که اداره جامعه را سازماندهی میکند. نهادهایی مانند قانون اساسی، دستگاه اداری، نظام قضایی و ارتش بخشی از ساختار دولت هستند. دولت چارچوب نهادی نظم سیاسی را فراهم میکند و نسبت به حکومت پایداری بیشتری دارد.
اما حکومت به گروهی از افراد اشاره دارد که در یک دوره زمانی مشخص قدرت سیاسی را در اختیار دارند. حکومت میتواند از طریق انتخابات، انقلاب یا سایر سازوکارهای سیاسی تغییر کند و معمولاً ماهیتی موقتی دارد.
از نظر آرنت، یکی از ویژگیهای مهم رژیمهای اقتدارگرا این است که این سه مفهوم را عمداً با یکدیگر یکی جلوه میدهند. حکومت تلاش میکند خود را تجسم کامل ملت یا وطن معرفی کند. در نتیجه، هرگونه مخالفت با سیاستهای حکومت بهعنوان مخالفت با کشور یا خیانت به وطن معرفی میشود.
این نوع همسانسازی مفهومی، ابزار مهمی برای کنترل سیاسی جامعه است. زیرا در چنین شرایطی شهروندان در برابر یک دوگانه کاذب قرار میگیرند: یا باید از حکومت حمایت کنند یا متهم به خیانت شوند. در حالی که از نظر فلسفه سیاسی، مخالفت با یک حکومت لزوماً به معنای مخالفت با کشور نیست. از این منظر، وفاداری واقعی به وطن میتواند در دفاع از آزادی، دمکراسی، برابری عدالت و حقوق شهروندی نیز تجلی پیدا کند.
نتیجهگیری
تحلیل فلسفه سیاسی هانا آرنت نشان میدهد که در رژیمهای اقتدارگرا مفاهیمی مانند وطنپرستی، امنیت ملی و وفاداری سیاسی ممکن است برای تثبیت قدرت حکومت مورد استفاده قرار گیرند. در چنین شرایطی مرز میان دفاع از کشور و دفاع از حکومت عمداً مبهم میشود. آرنت با تأکید بر مسئولیت اخلاقی فردی و اهمیت تفکر انتقادی نشان میدهد که شهروندان باید میان وفاداری به وطن و اطاعت از حکومت تمایز قائل شوند. از این منظر، حمایت از سیاستهای جنگی یک حکومت لزوماً به معنای دفاع از کشور نیست و در برخی شرایط حتی مخالفت با آن سیاستها میتواند بیانگر تعهد به آزادی و عدالت باشد. بنابراین مفهوم «جنگ میهنی» تنها زمانی معنا پیدا میکند که جنگ واقعاً در دفاع از جامعه، آزادی شهروندان و استقلال کشور باشد، نه صرفاً در خدمت بقای یک حکومت خودکامه که آزادی فردی و اجتماعی را سرکوب می کند.