یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید «حکم تیر» هر کس که به حرف ما گوش نمیدهند صادر می‌شود.



سالار ولایت‌مدار روز پنجشنبه چهاردهم اسفند، در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به سوابق نظامی خود و به‌عنوان کارشناس، گفت هر کسی که امروز در خاک ایران نغمه‌ای از حلقومش بیرون بیاید که با دشمن همنوایی کند، او زیر پایش تلاویو است، سرش سر نتانیاهو و حکم تیر او صادر شده است.

ولایت‌مدار پیشتر با نام فامیلی آبنوش شناخته می‌شد و تا پیش از ورود به مجلس طی سال‌ها چندین سمت فرماندهی در نیروهای مختلف سپاه داشت.

IRGC on Iranian national TV directly threatens citizens:



"Today anyone on Iranian soil who lets a sound out of their throat that displays enmity [toward the regime], their feet are on Tel Aviv and their head is Netanyahu's head; and an order to shoot them has already been... pic.twitter.com/KwKChLRGFD -- Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

