Thursday, Mar 5, 2026

تهدید به کشتار مردم از سوی یک عضو کمیسیون امنیت ملی

ghatl.jpgیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید «حکم تیر» هر کس که به حرف ما گوش نمیدهند صادر می‌شود.

سالار ولایت‌مدار روز پنجشنبه چهاردهم اسفند، در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به سوابق نظامی خود و به‌عنوان کارشناس، گفت هر کسی که امروز در خاک ایران نغمه‌ای از حلقومش بیرون بیاید که با دشمن همنوایی کند، او زیر پایش تلاویو است، سرش سر نتانیاهو و حکم تیر او صادر شده است.

ولایت‌مدار پیشتر با نام فامیلی آبنوش شناخته می‌شد و تا پیش از ورود به مجلس طی سال‌ها چندین سمت فرماندهی در نیروهای مختلف سپاه داشت.

***

foori.jpg
رئیس خبرگان رهبری انتخاب شد!

