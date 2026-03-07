مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در پیامی ویدیویی که شنبه ۱۶ اسفند منتشر شد، گفت: «شورای موقت رهبری دیروز تصویب کرد که دیگر به کشورهای همسایه حمله نشود و موشک شلیک نشود، مگر از مبداء آن کشورها حمله‌ای به ایران شود.»

پزشکیان گفت: «نیروهای مسلح تاکنون به صورت آتش به اختیار عمل کردند اما به آن‌ها ابلاغ شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله کنند و آن‌ها را هدف موشک قرار دهند ....»

انتشار این پیام در حالی است که خبرهایی از انفجار در فرودگاه دبی و نیز شنیده شدن صدای انفجارهای قوی از ابوطبی در روز شنبه منتشر شده است.

شنیده شدن صدای چند انفجار قوی در ابوظبی

شاهدان عینی در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، از شنیده شدن صدای چند انفجار قوی خبر دادند.

هشدار ریاض به تهران درباره «محاسبه نادرست» پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی

وزیر دفاع عربستان سعودی پس از مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی به این کشور، به تهران هشدار داد از «محاسبه نادرست» پرهیز کند.

مقام‌های سعودی اعلام کردند چندین موشک و پهپاد را که پایگاه‌های نظامی و تاسیسات نفتی را هدف گرفته بودند، رهگیری و منهدم کرده‌اند. شاهزاده خالد بن سلمان، پس از حملات موشکی و پهپادی به این کشور از تهران خواست از «محاسبه نادرست» پرهیز کند.

۱۱ اسفند تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ستون‌های دود را در پالایشگاه نفت رأس تنوره در شرق عربستان سعودی و نزدیک شهر دمام نشان می‌داد. تاسیساتی که در یک حمله، هدف قرار گرفت.