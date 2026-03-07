ایران‌اینترنشنال از طریق یک منبع مرتبط با سفارت جمهوری اسلامی در قطر مطلع شده است وزارت خارجه این کشور، یک هفته به اعضای سفارت فرصت داده است تا دوحه را ترک کنند.

به گفته این منبع، برخی افراد مرتبط با سفارت قصد اقامت موقت در قطر را داشتند اما به دستور دولت این کشور، هیچ هتلی حاضر به پذیرش این افراد نشده است.

با آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران حملات هدفمندی را به خاک همسایگان خود از جمله قطر آغاز کرد.

مسعود پزشکیان، رییس دولت و عضو شورای موقت رهبری، شنبه ۱۶ اسفند خبر داد که این شورا دیروز (جمعه ۱۵ اسفند) تصویب کرده است دیگر به کشورهای همسایه حمله نشود؛ مگر اینکه از مبدا آن کشورها به ایران حمله‌ کنند.

او گفت حملات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه «آتش به اختیار» بوده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از انتشار این پیام پزشکیان، در تروث سوشال نوشت: «جمهوری اسلامی که به‌شدت در حال شکست خوردن است، از همسایگان خود در خاورمیانه عذرخواهی کرده و تسلیم شده و قول داده دیگر به آن‌ها شلیک نکند. این وعده تنها به دلیل حملات آمریکا و اسرائیل داده شد. آن‌ها به دنبال تسلط و حکمرانی بر خاورمیانه بودند.»