Saturday, Mar 7, 2026

صفحه نخست » حمله پهپادی سپاه به فرودگاه دبی + پیام ویدئویی عذرخواهی پزشکیان

pezdubai.jpgعذرخواهی پزشکیان از کشورهای همسایه

دویچه وله - مسعود پزشکیان در پیامی تلویزیونی اعلام کرد که نیروهای مسلح از این پس نباید حمله‌ای به کشورهای همسایه انجام دهند و ایران قصد تجاوز به هیچ یک از همسایگان خود را ندارد.

پزشکیان از کشورهای همسایه بابت هر حمله‌ای که "در چارچوب دفاع انجام شده"، عذرخواهی کرد.

فرودگاه دبی پس از حمله جمهوری اسلامی بسته شد

پس از رهگیری یک موشک منتسب به ایران بر فراز دبی، پروازها در فرودگاه‌های بین‌المللی این شهر روز شنبه ۱۶ اسفند (۷ مارس) به طور موقت متوقف شد.

مقام‌های امارات گفتند این تصمیم برای حفظ امنیت مسافران و کارکنان فرودگاه گرفته شده است

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله .

شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که تمام پروازهای رفت و برگشت به دبی تا اطلاع ثانوی متوقف شده‌اند و از مسافران خواست به فرودگاه مراجعه نکنند

توقف پرواز‌ها زمانی صورت گرفته است که چندین هواپیما بر فراز فرودگاه دبی در مدار انتظار یا حلقه‌های پروازی حرکت می‌کردند.

به گفته وزارت دفاع امارات متحده عربی، ایران بار دیگر این کشور را هدف قرار داده است، هرچند جزئیات اهداف حمله اعلام نشد.

جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل، پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس و همچنین برخی اهداف غیرنظامی از جمله فرودگاه‌های دبی، ابوظبی، کویت و منامه را هدف قرار داده است.

بر اساس اطلاعیه‌ای که روز شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۱ صبح در کانال انتخاب منتشر شد، یگان پهپادی نیروی دریایی سپاه سحرگاه شنبه با یک تهاجم گسترده، پایگاه هوایی "الظفره" در امارات متحده عربی را هم مورد حمله قرار دادند.

حمله به فرودگاه کشور دبی در حالی انجام گرفته است که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، شامگاه جمعه ۱۵ اسفند (۶ مارس) در پیامی تلویزیونی خطاب به مردم اعلام کرد که نیروهای مسلح از این پس نباید حمله‌ای به کشورهای همسایه انجام دهند و ایران قصد تجاوز به هیچ یک از همسایگان خود را ندارد.

مطلب قبلی...
zimmt.jpg
دیدگاه من درارتباط با صحبت‌های امروز پزشکیان
مطلب بعدی...
pez.jpg
پزشکیان: به نیروهای مسلح ابلاغ شد که دیگر به کشورهای همسایه حمله نکنند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
حال و هوای "تهران کوچک" محله ایرانیان مقیم لندن همزمان با جنگ
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد
one7.jpg
زلنسکی در مراسم افطاری جامعه مسلمانان اوکراین
oholic7.jpg
وقتی همه از بدی‌ها میگن؛ این‌ها خبرهای خوبی‌ان که گم شدن
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv6.jpg
از پنهان شدن در مدارس تا آوارگی در خیابان با نیروهای امنیتی
goftar6-1.jpg
جولان نیروهای بسیج با اسلحه در سطح تهران
one24.jpg
تصاویری دوران جوانی کتایون ریاحی

از سایت های دیگر

بازگشت مردگان با کمک هوش مصنوعی
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
one6-1.jpg
حسین خمینی نوه ارشد روح الله خمینی و عضو جنجالی و طرد شده خانواده
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
oholic6.jpg
مردم کدام کشورها بیشترین میزان ارتباط با طبیعت را دارند؟ ایران رتبه دوم جهان!»

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy