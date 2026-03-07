عذرخواهی پزشکیان از کشورهای همسایه
دویچه وله - مسعود پزشکیان در پیامی تلویزیونی اعلام کرد که نیروهای مسلح از این پس نباید حملهای به کشورهای همسایه انجام دهند و ایران قصد تجاوز به هیچ یک از همسایگان خود را ندارد.
پزشکیان از کشورهای همسایه بابت هر حملهای که "در چارچوب دفاع انجام شده"، عذرخواهی کرد.
ویدیوی منتشرشده از صحبتهای مسعود پزشکیان در روز شنبه ۱۶ اسفند نشان میدهد او میگوید از کشورهای همسایه به دلیل حملات جمهوری اسلامی به آنها پس از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل عذر میخواهد. pic.twitter.com/CghdsbTREX-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 7, 2026
فرودگاه دبی پس از حمله جمهوری اسلامی بسته شد
پس از رهگیری یک موشک منتسب به ایران بر فراز دبی، پروازها در فرودگاههای بینالمللی این شهر روز شنبه ۱۶ اسفند (۷ مارس) به طور موقت متوقف شد.
WATCH: Video footage shows an Iranian drone striking Dubai International Airport -- a major escalation by the Islamic regime. The UAE has every right under "international law" to respond with force. pic.twitter.com/wV1b0JKPy7-- Mossad Commentary (@MOSSADil) March 7, 2026
مقامهای امارات گفتند این تصمیم برای حفظ امنیت مسافران و کارکنان فرودگاه گرفته شده است
شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که تمام پروازهای رفت و برگشت به دبی تا اطلاع ثانوی متوقف شدهاند و از مسافران خواست به فرودگاه مراجعه نکنند
توقف پروازها زمانی صورت گرفته است که چندین هواپیما بر فراز فرودگاه دبی در مدار انتظار یا حلقههای پروازی حرکت میکردند.
به گفته وزارت دفاع امارات متحده عربی، ایران بار دیگر این کشور را هدف قرار داده است، هرچند جزئیات اهداف حمله اعلام نشد.
جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل، پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس و همچنین برخی اهداف غیرنظامی از جمله فرودگاههای دبی، ابوظبی، کویت و منامه را هدف قرار داده است.
بر اساس اطلاعیهای که روز شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۱ صبح در کانال انتخاب منتشر شد، یگان پهپادی نیروی دریایی سپاه سحرگاه شنبه با یک تهاجم گسترده، پایگاه هوایی "الظفره" در امارات متحده عربی را هم مورد حمله قرار دادند.
حمله به فرودگاه کشور دبی در حالی انجام گرفته است که مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران، شامگاه جمعه ۱۵ اسفند (۶ مارس) در پیامی تلویزیونی خطاب به مردم اعلام کرد که نیروهای مسلح از این پس نباید حملهای به کشورهای همسایه انجام دهند و ایران قصد تجاوز به هیچ یک از همسایگان خود را ندارد.