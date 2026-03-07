Saturday, Mar 7, 2026

صفحه نخست » دیدگاه من درارتباط با صحبت‌های امروز پزشکیان

zimmt.jpgخبرنامه گویا - سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره عذرخواهی از کشورهای همسایه و تأکید بر این‌که ایران دیگر به آن‌ها حمله نخواهد کرد مگر در صورت حمله به ایران، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اظهارات بیش از آن‌که نشانه تغییر سیاست باشد، بازتابی از شکاف‌های عمیق در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است.

به باور راز زیمت، پژوهشگر شناخته‌شده مسائل ایران، نباید اهمیت زیادی به سخنان پزشکیان داد. او یادآوری می‌کند که در روزهای گذشته هم رئیس‌جمهور و هم عباس عراقچی بارها تأکید کرده‌اند که تهران مایل نیست روابط خود با کشورهای منطقه را تخریب کند. حتی در برخی اظهارات غیرمستقیم اشاره شده که بخشی از حملات موشکی اخیر الزاماً تصمیمی سیاسی از سوی دولت نبوده و ممکن است ابتکار عمل آن در دست نیروهای نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده باشد.

با این حال، به گفته زیمت، آنچه در عمل رخ می‌دهد تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. ایران همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد، زیرا از نگاه ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، تشدید فشار نظامی تنها راه کوتاه کردن مدت درگیری‌هاست.

این تحلیلگر همچنین تأکید می‌کند که نفوذ واقعی پزشکیان در ساختار قدرت چندان زیاد نیست. به گفته او، مدیریت اصلی امور کشور در اختیار چهره‌هایی مانند علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و فرماندهان سپاه قرار دارد. در چنین شرایطی، سخنان رئیس‌جمهور بیشتر جنبه نمادین دارد تا تعیین‌کننده.

جنگ داخلی حاکمیت: مشاور محمدباقر قالیباف می‌گوید حملات به همسایگان ایران ادامه دارد:

از دید زیمت، اظهارات آشتی‌جویانه پزشکیان را باید بیشتر تلاشی برای حفظ راه‌های بازگشت به روابط عادی با کشورهای منطقه در آینده دانست.

در داخل ایران نیز این سخنان با واکنش تند رسانه‌های نزدیک به جریان‌های تندرو مواجه شد. خبرگزاری وابسته به جریان اصولگرا، رجانيوز، در مطلبی بی‌سابقه نوشت: «میکروفن را از پزشکیان بگیرید.» این رسانه مدعی شد که پیام تلویزیونی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد حلقه مشاوران دولت هنوز در فضای «دیپلماسی التماسی» نفس می‌کشد.

در نهایت، جدال بر سر سخنان پزشکیان بیش از هر چیز نشان‌دهنده بحران عمیق در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است. از یک سو دولت تلاش می‌کند با لحن ملایم‌تر از تشدید تنش منطقه‌ای جلوگیری کند، و از سوی دیگر نیروهای نظامی و جریان‌های تندرو هرگونه عقب‌نشینی لفظی را نشانه ضعف می‌دانند. این شکاف، بار دیگر پرسش قدیمی را زنده می‌کند: در جمهوری اسلامی واقعاً چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟

مطلب قبلی...
qatar.jpg
قطر به اعضای سفارت جمهوری اسلامی دستور داد این کشور را ترک کنند
مطلب بعدی...
pezdubai.jpg
حمله پهپادی سپاه به فرودگاه دبی + پیام ویدئویی عذرخواهی پزشکیان

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
حال و هوای "تهران کوچک" محله ایرانیان مقیم لندن همزمان با جنگ
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد
one7.jpg
زلنسکی در مراسم افطاری جامعه مسلمانان اوکراین
oholic7.jpg
وقتی همه از بدی‌ها میگن؛ این‌ها خبرهای خوبی‌ان که گم شدن
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv6.jpg
از پنهان شدن در مدارس تا آوارگی در خیابان با نیروهای امنیتی
goftar6-1.jpg
جولان نیروهای بسیج با اسلحه در سطح تهران
one24.jpg
تصاویری دوران جوانی کتایون ریاحی

از سایت های دیگر

توصیه متخصصان برای از بین بردن انواع مختلف چربی‌های شکمی
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
سکس، ماوراءالطبیعه و آیین‌ها در حماسه تنانه

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
one6-1.jpg
حسین خمینی نوه ارشد روح الله خمینی و عضو جنجالی و طرد شده خانواده
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
oholic6.jpg
مردم کدام کشورها بیشترین میزان ارتباط با طبیعت را دارند؟ ایران رتبه دوم جهان!»

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy