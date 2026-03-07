خبرنامه گویا - سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره عذرخواهی از کشورهای همسایه و تأکید بر این‌که ایران دیگر به آن‌ها حمله نخواهد کرد مگر در صورت حمله به ایران، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اظهارات بیش از آن‌که نشانه تغییر سیاست باشد، بازتابی از شکاف‌های عمیق در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است.

به باور راز زیمت، پژوهشگر شناخته‌شده مسائل ایران، نباید اهمیت زیادی به سخنان پزشکیان داد. او یادآوری می‌کند که در روزهای گذشته هم رئیس‌جمهور و هم عباس عراقچی بارها تأکید کرده‌اند که تهران مایل نیست روابط خود با کشورهای منطقه را تخریب کند. حتی در برخی اظهارات غیرمستقیم اشاره شده که بخشی از حملات موشکی اخیر الزاماً تصمیمی سیاسی از سوی دولت نبوده و ممکن است ابتکار عمل آن در دست نیروهای نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده باشد.

با این حال، به گفته زیمت، آنچه در عمل رخ می‌دهد تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. ایران همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد، زیرا از نگاه ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، تشدید فشار نظامی تنها راه کوتاه کردن مدت درگیری‌هاست.