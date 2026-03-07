Saturday, Mar 7, 2026

صفحه نخست » گزارش "همه چی آرومه من چقدر خوشحالم" خبرنگار سی ان ان از ایران!

cnn.jpgخبرنگار سی ان ان در گزارشی از داخل ایران می‌گوید وضعیت کنونی آن‌طور که تصور می‌شود آشفته نیست.

به گفته این خبرنگاران، بر اساس مشاهداتشان فروشگاه‌ها باز هستند و قفسه‌ها به‌خوبی پر از کالا است.

پمپ‌بنزین‌ها نیز به‌طور عادی فعالیت می‌کنند و در مناطقی که آن‌ها از آن عبور کرده‌اند، صف‌های طولانی یا نشانه‌ای از وحشت عمومی دیده نمی‌شود!

***

abdolk.jpg
پوست‌اندازی استاد فلسفه کامل شد

