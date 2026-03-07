خبرنگار سی ان ان در گزارشی از داخل ایران میگوید وضعیت کنونی آنطور که تصور میشود آشفته نیست.
به گفته این خبرنگاران، بر اساس مشاهداتشان فروشگاهها باز هستند و قفسهها بهخوبی پر از کالا است.
پمپبنزینها نیز بهطور عادی فعالیت میکنند و در مناطقی که آنها از آن عبور کردهاند، صفهای طولانی یا نشانهای از وحشت عمومی دیده نمیشود!
A CNN team reporting from inside Iran says the current situation does not appear chaotic.-- Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
According to their observations, shops are open and well stocked, gas stations are operating normally, and there are no long lines or signs of panic in the areas they traveled through. pic.twitter.com/vGObmAc5Ix
