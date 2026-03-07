ایران اینترنشنال - بنا بر ارزیابی اطلاعاتی که از طریق چند منبع رسیده، در جریان حمله روز پنجشنبه به ورزشگاه ۱۲ هزار نفره آزادی تهران، بین ۹۰۰ تا هزار نیروی یگان ویژه کشته شده‌اند.

بر اساس این اطلاعات، نیروهای کشته‌شده عمدتا در ماموریت‌های انجام‌شده برای کشتار مردم در جریان اعتراض‌های تهران، البرز و شهرهای اطراف این دو استان حضور داشته‌اند.

رسانه‌های داخلی (ایرنا، ایسنا و صداوسیما): تخریب کامل سالن ۱۲ هزار نفری را تایید کرده‌اند، اما از ارائه آمار دقیق تلفات نیروهای نظامی خودداری کرده و بیشتر بر جنبه «تخریب یک مکان ورزشی» تمرکز کرده‌اند.

پیش‌ از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی از ۹ اسفند، بخش ورزشی ایران‌اینترنشنال در گزارشی خبر داد جمهوری اسلامی برای در امان ماندن نیروها، تجهیزات و خودروهای سرکوبش از حملات، از برخی ورزشگاه‌ها و استادیوم‌ها در شهرهای مختلف، به‌عنوان محل تجمع و استقرار نیروهای نظامی و امنیتی استفاده می‌کند.