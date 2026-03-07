خبرنامه گویا - احمد باطبی، خبرنگار پیشین صدای آمریکا، پس از انتشار خبر پایان همکاری‌اش با این رسانه، در واکنشی تند از آنچه «سانسور، مهندسی روایت و فشار سازمان‌یافته بر خبرنگاران» در این شبکه توصیف کرد، سخن گفت. او تأکید کرد آنچه در داخل صدای آمریکا جریان دارد، به گفته او، شباهتی به روزنامه‌نگاری مستقل ندارد.

باطبی در شبکه اکس نوشت، برخلاف روایتی که کری لیک در رسانه‌ها مطرح می‌کند، فضای داخلی این سازمان با نشانه‌هایی از «دستکاری سیستماتیک روایت‌ها، انتخاب جهت‌دار خبرها و حذف واقعیت‌های نامطلوب» همراه است. به گفته او، چنین روندی در ساختمانی رخ می‌دهد که کمتر از یک مایل با کنگره آمریکا فاصله دارد و باید نماد آزادی جریان اطلاعات باشد.

او گفت این سخنان را نه‌تنها به‌عنوان خبرنگاری که پس از اعتراض به سانسور و تحریف محتوا از کار برکنار شده، بلکه به‌عنوان شهروند و مالیات‌دهنده آمریکایی بیان می‌کند؛ فردی که به ارزش‌های بنیادین آمریکا از جمله آزادی بیان، پاسخگویی عمومی و حاکمیت قانون باور دارد.

به گفته باطبی، در درون آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا محیط کاری به‌گونه‌ای تغییر کرده که به باور او با تأیید یا دست‌کم با چشم‌پوشی علی جوانمردی، مدیر منصوب‌شده توسط کری لیک، همراه بوده است. او مدعی شد فشارهای سازمان‌یافته‌ای برای وادار کردن تحریریه به پیروی از یک دستور کار مشخص اعمال می‌شود.