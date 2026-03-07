ملت ایران بویژه نسل جوان، نسل زد، نسلی که می خواهد آزاد و سربلند زندگی کند بارها برای برافکندن این نظام دینی تبهکار قیام کرد و هربار با داس مرگ رژیم دینی درو شد. ملت ایران امروز حق دارد در بحبوحه بیم و امید در مرگ قاتلان ایران و ایرانی شادی کند. اما این شادی نباید ما را از عواقب مداخله نطامی خارجی که قاعدتا برای دموکراسی و منافع ملی ایران فاجعه بار است غافل کند.

حالا تبه کارترین دیکتاتور تاریخ ما، کسی که داستان ضحاک را کمرنگ کرد و خود به هولناک ترین اسطوره جنایت و آدم کشی تبدیل شد و مدعی بود که خدا از زبان او سخن می گوید در اوج خون ریزی و فرعونیت ترور شد و به همراه او بسیاری از همدستانش نابود شدند. ای کاش مردم ایران توانسته بودند خامنه ای را زنده دستگیر کنند و در دادگاه ملت او و همدستانش را محاکمه کنند تا محاکمه او درسی عبرت آموز در تاریخ ایران و جهان باشد. خامنه ای و ایادی او همواره یک پاسخ به هر پرسش و اعتراضی داشتند: سرب داغ و قتل عام.

در این لحظه های هولناک بیم و امید، سرنوشت ایران در حال رقم خوردن است. آیا سیاه ترین صفحات تاریخ ایران ورق می خورد؟ نمی دانیم در این بزنگاه پر تلاطم و طوفانی تاریخ که دو قدرت نظامی خارجی در پی مطامع و منافع خود به ایران حمله کرده اند چه سرنوشتی در انتظارمان است؟ یک دوران سیاه دیگر؟ آیا می توان در این گیرودار فرصتی پیدا کرد برای توقف این جنگ و رهایی از شر دیکتاتوری و فساد و سرانجام رسیدن به سر منزل مقصود تاریخی مان که صد و پنجاه سال است در راهش پیکار کرده ایم، جان باخته ایم و همچنان از آن دور هستیم؟

این رژیم احتمالا نابود می شود یا به نوعی دگردیسی پیدا می کند، اما پس از آن چه می شود؟ مداخله نظامی ترامپ و نتانیاهو نه برای دموکراسی و استقلال ایران است که این دو با آن بیگانه اند و نه به خاطر خیر عمومی ایرانیان. آنان به دنبال منافع خویشند و برای رسیدن به اهداف خود به هر کاری دست می زنند و من طبعا مثل هر میهن پرست با تجربه ای مخالف مداخله نظامی خارجی و نگران عواقب آن هستم.

البته می دانم که 47 سال سیاستهای ماجراجویانه و عربده کشانه رژیم اسلامی بود که راه را بر این مداخله هموار کرد.

سناریوی نجات، سناریوی ترامپ، سناریوی بقاء و سناریوی سیاه

1- سناریوی نجات

بهترین سناریو آن است که بقایای رژیم هرچه زودتر، همین امروز، سلاح هایش را زمین بگذارد. به مداخله گران آتش بس اعلام کند و خود را به مردم ایران تسلیم کند.ایرانیان زندانی کشیده، ایرانیان هم اکنون در بند و نیز فرهیختگان میهن پرست مجرب فراوانند که آماده اند پا به میدان بگذارند، جنگ را تمام کنند، بقایای تسلیم شده رژیم را ببخشند و راه را بر ایجاد دولت موقت گذار و برگزاری انتخابات آزاد و بنای دموکراسی بر ویرانه های رژیم اسلامی هموار سازند. این تصمیم هم به نفع منافع ملی ایران و هم به سود همه افرادی است که خود را تسلیم ملت می کنند و جان به در می برند. هر یک دقیقه ای که این بقایای رژیم زودتر خود را تسلیم کنند، به سود خود آنان است. مردم ایران آنقدر بالغ و آزاده هستند که تسلیم شدگان را ببخشند. با تسلیم شدن اینان، این جنگ هولناک پایان می گیرد، ویرانی زیرساخت ها، شهرک ها و صنایع که ثروت های ملی ایران اند و هر روز بخش مهمی از آن در آتش جنگ خاکستر می شود، پایان می گیرد.

به باور من همه ما از هر عقیده و فکر سیاسی باید از همین سناریو دفاع کنیم که اگر عملی شود راه را بر رقابت آزادانه سیاسی همه جریانات از نحله های مختلف چپ و راست، و از هواداران هر نوع نظام سیاسی هموار می کند و نهایت یک دولت موقت شرایط رابرای رقابت های انتخاباتی و آزادی انتخابات هموار می کند. اخیرا دونالد ترامپ با گستاخی تمام گفته است که می خواهد در انتخاب رهبر آینده ایران حق دخالت داشته باشد. او به چشم یک مستعمره به ایران نگاه می کند. این گفته به این مفهوم است که او صد البته هیچ احترامی برای اراده مردم ایران قائل نیست. باید همه میهن پرستان در دفاع از استقلال ملی ایران این نوع گفته های گستاخانه را قاطعانه محکوم کنند. از این گذشته باید توجه داشت که در پشت صداهایی که می خواهند کردها و یا دیگر اقوام ایرانی را تجزیه طلب معرفی کنند، اهداف شومی نهفته است، هیچ کس نمی تواند خود را از کردها که نزدیک به سه هزار سال پیش بنیان گذار نخستین سلسله ایرانی مادها بده اند و نیز بلوچ های ایران، ایرانی تر بداند. همه اقوام ایرانی خواستار برافکندن تبعیض های قومی و مذهبی هستند که حق طبیعی آنان است و همه ایرانیان هم باید از خواسته های عادلانه آنان دفاع کنند. روزی که دیکتاتوری از این سرزمین رخت بربندد، همه این خواسته ها نیز تحقق خواهد یافت. اتفاقا این اقوام رنجیده و رنج دیده از تبعیض های حکومت اسلامی هستند که در سالهای گذشته همواره در صف مقدم مبارزه علیه جمهوری اسلامی بوده اند و در این راه قربانیهای فراوان داده اند.

به باور من همه ما ایرانیان از هر عقیده و فکر سیاسی باید با همه توان و تجاربمان از همین سناریو دفاع کنیم. چون اگر عملی شود راه بر تشکیل دولت موقت گذار هموار می شود. دولتی چند ماهه که وظیفه آن جلوگیری از فروپاشی کشور، رتق و فتق امور و سازماندهی انتخابات آزاد را برعهده می گیرد. برای تضمین آزادی انتخابات ، هم می بایست سازمان ملل و رسانه های مستقل جهان بر روند تبلیغات انتخاباتی و برگزاری آن، نظارت کنند.

2- سناریوی ترامپ

سناریوی دیگر آن است که مداخله گران، حال که رژیم به شدت تضعیف شده ، به ازای گرفتن امتیازاتی که به دنبال آن هستند با بقایای رژیم مصالحه کنند. مثلا جمهوری اسلامی برود و جای آن را نوعی دیکتاتوری نظامی- مذهبی که اهل مصالحه با مداخله گران باشد، بگیرد. رژیمی که هم بتواند منافع مداخله گران را تضمین کند، هم فساد نهادینه شدن و قدرت سرکوب را حفظ کند. در این صورت منافع مردم ایران بازهم قربانی شود. این سناریو که می توان نام ونزوئلایی کردن ایران را بر آن نهاد سناریوی مورد نظر ترامپ است. طبیعی است که مردم ایران به این آسانی ها زیربار این سناریوی خفت بار و استعماری مداخله گران نمی روند.

3- سناریوی بقاء

جمهوری اسلامی به مقابله با مداخله گران ادامه می دهد، گرانی نفت و گاز افزایش می یابد و قیمت نفت دو برابر می شود. ترامپ نگران عواقب اقتصادی و سیاسی گرانی نفت و تاثیرات آن بر افکار عمومی آمریکائیان می شود. اعلام می کند که به اهداف خود در نابودی کامل صنایع هسته ای و موشکی ایران دست یافته و جنگ را تمام می کند. برای عملی شدن این سناریو باقیمانده رهبران رژیم هم در پشت پرده به امریکا امتیاز می دهند. به محض عملی شدن این سناریو جمهوری اسلامی اعلام پیروزی می کند و با وجود آن که به لحاظ نظامی بسیار ضعیف شده، فعلا به حیات خود ادامه می دهد و نیروهای سرکوب را دوباره بازسازی می کند. حملات موشکی و پهبادی رژیم به صنایع نفت و گاز کشورهای عربی خلیج فارس و تهدید به بستن تنگه هرمز با همین هدف دنبال می شود. کسانی که این حملات را اشتباه جمهوری اسلامی می دانند، در درک استراتژی جمهوری اسلامی به خطا می روند.

اگر این سناریو عملی شود جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران یکه تاز تر می شود و جامعه ایران موقتا دچار سرخوردگی می شود. این سناریو یکی از احتمالات مرگبار عواقب مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل است.

4- سناریوی سیاه

بقایای رژیم تا به آخر به جنگ ادامه می دهند. کم کم ارتباطات فرماندهی و بدنه سپاه و ارتش از میان می رود. سپاه و ارتش به ناچار به دسته های پراکنده و جداگانه تقسیم می شوند و هر کدام در مناطقی از ایران که مناسب ببینند سنگر می گیرند و به ارعاب وسرکوب مردم ادامه می دهند. ایران در آستانه جنگ داخلی و هرج و مرج عمومی قرار می گیرد. امنیت جامعه کاملا از میان می رود، قدرت های خارجی می کوشند برای خود در ایران گروههای وابسته و حوزه های نفوذ ایجاد کنند. این سیاه ترین و خطرناکترین سناریوئی است که مداخله نظامی خارجی می تواند به بار آورد.

احتمال این سناریوی سیاه را نمی شود دست کم گرفت بویژه آن که برخی محافل خارجی بویژه نتانیاهو و کابینه افراطی او خواهان همین هستند. آنچه می تواند از این فاجعه جلوگیری کند آگاهی و شعور مردم و همراه شدن بخش هائی از نیروهای مسلح با مردم است.

بنابر آن چه گفته شد مداخله نظامی ترامپ و نتانیاهو هم می تواند تحقق دموکراسی را در ایران سالیان سال به عقب اندازد، هم ایران را ویران تر کند، هم هزاران ایرانی بی گناه را به کشتن دهد. و هم به فروپاشی چارچوبه قوانین بین المللی منجر شود.

بسیار خوشحال خواهم شد که آینده نشان دهد این حرفهای امروز من سراسر اشتباه است و این بار مداخله نظامی دو چهره ضد آزادی و حقوق بشر بر خلاف قاعده عمومی برای ایرانیان آزادی و خوشبختی به بار آورده است.

در پایان این احساس خود را پنهان نمی کنم که همراه با میلیونها هموطن ایرانی ام از کشته شدن خامنه ای و دهها چهره پلید ی که در آخرین جنایت خود دهها هزار تن از ایرانیان آزادیخواه را به قتل رساندند بسیار خوشحال شده ام.