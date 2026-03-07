Saturday, Mar 7, 2026

صفحه نخست » آتش‌سوزی پالایشگاه نفت تهران

fire.jpgحمله به یک تاسیسات نفتی در جنوب تهران

وبسایت سایت جماران گزارش داد که پالایشگاه شهرری هدف حمله قرار گرفت.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت که یک انبار نفت در جنوب تهران هدف حمله جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.

ویدئو دوم: شعله‌های آتش‌سوزی پالایشگاه نفت تهران

