حمله به یک تاسیسات نفتی در جنوب تهران
وبسایت سایت جماران گزارش داد که پالایشگاه شهرری هدف حمله قرار گرفت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت که یک انبار نفت در جنوب تهران هدف حمله جنگندههای آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.
'آتشسوزی پالایشگاه نفت #تهران از دید سعادتآباد'-- Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026
ویدیوی دریافتی، شنبه ۱۶ اسفند#Iran #Tehran pic.twitter.com/a5p9L2gUFi
ویدئو دوم: شعلههای آتشسوزی پالایشگاه نفت تهران
'شعلههای آتشسوزی پالایشگاه نفت #تهران'-- Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026
ویدیوی دریافتی: 'شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۲'#Iran #Tehran pic.twitter.com/0UhrqkItP9
***
حمله نظامی و چهار سناریو