حمله به یک تاسیسات نفتی در جنوب تهران

وبسایت سایت جماران گزارش داد که پالایشگاه شهرری هدف حمله قرار گرفت.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت که یک انبار نفت در جنوب تهران هدف حمله جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.

ویدئو دوم: شعله‌های آتش‌سوزی پالایشگاه نفت تهران

