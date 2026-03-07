ایندیپندنت - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که از شلیک هرگونه موشک دیگر به سمت خاک ترکیه خودداری کند.

این هشدار پس از آن صادر شد که چند روز پیش، سامانه‌های پدافند هوایی ناتو یک موشک را که به سمت حریم هوایی ترکیه در حرکت بود، منهدم کردند.

فیدان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در این‌باره گفت: «با دوستان ایرانی‌مان صحبت کردیم؛ گفتیم اگر این یک موشکِ سرگردان و مسیر گم‌کرده است، بحث دیگریست، اما اگر قرار است ادامه داشته باشد -که توصیه ما به شما این است که امان از این کار، مراقب باشید- هیچ‌کس در ایران نباید دست به چنین ماجراجویی بزند.»