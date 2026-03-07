یورونیوز - قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد «نیروهای مسلح ایران به حاکمیت و منافع کشورهای همسایه احترام می‌گذارند و تاکنون هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه آنها انجام نداده‌اند.»



در این بیانیه که رسانه‌های دولتی ایران آن را منتشر کرده‌اند آمده است: «در پی اظهارات رئیس‌جمهور، نیروهای مسلح بار دیگر تأکید می‌کنند که به منافع و حاکمیت ملی کشورهای همسایه احترام می‌گذارند و تا این لحظه هیچ تجاوزی علیه آنها مرتکب نشده‌اند.»



با این حال، در ادامه بیانیه هشدار داده شده است که «در صورت ادامه اقدامات خصمانه پیشین، تمامی پایگاه‌ها و منافع نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه ــ در زمین، دریا و هوا ــ به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته خواهند شد و هدف حملات قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.»