اطلاعیه سپاه در ارتباط با صحبت‌های پزشکیان

hanbia.jpgیورونیوز - قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد «نیروهای مسلح ایران به حاکمیت و منافع کشورهای همسایه احترام می‌گذارند و تاکنون هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه آنها انجام نداده‌اند.»

در این بیانیه که رسانه‌های دولتی ایران آن را منتشر کرده‌اند آمده است: «در پی اظهارات رئیس‌جمهور، نیروهای مسلح بار دیگر تأکید می‌کنند که به منافع و حاکمیت ملی کشورهای همسایه احترام می‌گذارند و تا این لحظه هیچ تجاوزی علیه آنها مرتکب نشده‌اند.»

با این حال، در ادامه بیانیه هشدار داده شده است که «در صورت ادامه اقدامات خصمانه پیشین، تمامی پایگاه‌ها و منافع نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه ــ در زمین، دریا و هوا ــ به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته خواهند شد و هدف حملات قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.»

محسنی اژه‌ای: حملات به کشورهای منطقه ادامه خواهد داشت

غلامحسین محسنی اژه‌ای، عضو شورای موقت رهبری جمهوری اسلامی، اعلام کرد حملات ایران به اهدافی در برخی کشورهای منطقه که به گفته او «در اختیار دشمن قرار گرفته‌اند» ادامه پیدا خواهد کرد.

رئيس قوه قضائيه مدعی شد شواهدی در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار دارد که نشان می‌دهد بخش‌هایی از خاک برخی کشورهای منطقه «به صورت آشکار و پنهان در اختیار دشمن» بوده و از آن مناطق برای حمله به ایران استفاده شده است.

به گفته محسنی اژه‌ای، «حملات شدید به این اهداف ادامه خواهد داشت» و این راهبرد هم‌اکنون در حال اجراست. او افزود دولت و دیگر نهادهای حکومتی نیز در این زمینه هم‌نظر هستند.

دیدگاه من درارتباط با صحبت‌های امروز پزشکیان
بحران در صدای آمریکا؛ احمد باطبی اخراج شد

