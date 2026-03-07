خیلی ناراحت و خشمگین هستم. پیش بینی می کردم حالا که حملات نظامی امریکا در حال به ثمر نشستن است از این سو و آن سو چلبی های فرصت طلب، حتی با کمک دستگاه دولتی امریکا، به سمت ثمرات تضعیف و سرنگونی حکومت نکبت خیز بردارند که با برنامه ی پخش شده در بی بی سی فارسی این پیش بینی متاسفانه دارد صورت تحقق به خود می گیرد.

بساطی به نام کنگره ی آزادی با تلاش عده ای بدنام مثل شهریار آهی و مجید زمانی (که من بعد از ۵۰ سال فعالیت سیاسی و کار با خبر حتی اسم او را هم نشنیده ام) و مشارکت کسانی مثل مهدیه گلرو و مخملباف (بر اساس اطلاعاتی که جناب ایرج مصداقی از روی لطف در اختیار م گذاشتند) در حال پهن شدن است تا بلکه نصیبی از تضعیف و سرنگونی حکومت نکبت اسلامی ببرند و طبق معمول این مردم ایران باشند که خسارت ببینند.