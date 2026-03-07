Saturday, Mar 7, 2026

fms.jpgخیلی ناراحت و خشمگین هستم. پیش بینی می کردم حالا که حملات نظامی امریکا در حال به ثمر نشستن است از این سو و آن سو چلبی های فرصت طلب، حتی با کمک دستگاه دولتی امریکا، به سمت ثمرات تضعیف و سرنگونی حکومت نکبت خیز بردارند که با برنامه ی پخش شده در بی بی سی فارسی این پیش بینی متاسفانه دارد صورت تحقق به خود می گیرد.

بساطی به نام کنگره ی آزادی با تلاش عده ای بدنام مثل شهریار آهی و مجید زمانی (که من بعد از ۵۰ سال فعالیت سیاسی و کار با خبر حتی اسم او را هم نشنیده ام) و مشارکت کسانی مثل مهدیه گلرو و مخملباف (بر اساس اطلاعاتی که جناب ایرج مصداقی از روی لطف در اختیار م گذاشتند) در حال پهن شدن است تا بلکه نصیبی از تضعیف و سرنگونی حکومت نکبت اسلامی ببرند و طبق معمول این مردم ایران باشند که خسارت ببینند.


من از بزرگانی که می شناختم خواهش کردم که به من بگویند با این دار و دسته چه باید کرد ولی بر اساس تجربه ی خودم، صبر نخواهم کرد که از کیسه ی رمالی این دار و دسته چیزی بیرون بیاورند که بخصوص به جوانان ما در ایران آسیب بزند.

یک چیز می گویم و به آن پایبندم:
تنها حول محور شاهزاده و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان و سرزمین یکپارچه ی ایران با همین جغرافیا و مردمانی که جمعیت آن را تشکیل می دهند، بدون دخالت دادن مذهب و دین باید تلاش کنیم و فرصت عرض اندام به کنگره ی طراران و فرصت طلبان و موقعیت جویان ندهیم. این کاری ست که من خواهم کرد و از بچه های ایران می خواهم خودشان را مشغول این بازی های خطرناک و تفرقه انداز نکنند.

