مهدی رستم پور در کانال تلگرام نوشت: نامه مریلا زارعی به آقا جونش، همه‌ش نعلین‌لیسی و خونشوییه، اما یه بخشش اوج بی شرفی و همدستی با جنایته:

«چه کسی تصور می‌کرد که بعد از آن شب‌های تلخ دی‌ماه که با دل شکسته رنج معترضان را بر جان خریدی، رفتنت در میان هلهله‌های شادی فریب خوردگان رسانه‌های دشمن اینگونه حماسه آفرین شود؟»

پتیارهٔ‌ ولایت‌معاش، آقا جونت با کشتن ۵۰ هزار نفر، رنج‌شون رو بر جان خرید؟

آقاجان، رفتنت را باور نمی‌کنم

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، مریلا زارعی بازیگر مطرح سینمای ایران نامه‌ای را به رهبر شهید ایران نوشت:

«آقای شهیدم، سلام

آقاجان، رفتنت را باور نمی‌کنم

7 روز و شب گذشت و من هر لحظه پلکهایم را به هم می‌فشارم بلکه با بازشدنش از این خواب هولناک بیدار شوم و ببینم که همه اینها کابوس بوده...، اما تلاش بیهوده‌ای است.

تو یکپارچه نور، یک کهکشان انرژی، تبدیل شدی به ذراتی کوچک به‌تعداد همه عشاقت، به‌تعداد همه مظلومان و رنجدیدگان جهان.

تو تکثیر شدی و نورت به قلب تک تک آزادی‌خواهان نفوذ کرد...