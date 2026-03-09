Monday, Mar 9, 2026

صفحه نخست » دادستانی کل جمهوری اسلامی ایرانیان مهاجر را به مصادره اموال و اعدام تهدید کرد

dadsetani.jpg

دفتر دادستانی کل جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ایرانیان مقیم خارج از ایران را تهدید کرد که در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده است، اموال و دارایی‌هایشان مصادره خواهد شد و مشمول دیگر «مجازات‌های مطابق با قانون مجازات اسلامی از جمله اعدام» می‌شوند.

طبق این بیانیه «همکاری با دشمن» هرگونه «فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم اسرائیل، ایالات متحده یا سایر کشورها و گروه‌های متخاصم» تعریف شده است.

حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک پالایشگاه نفت در بحرین

رویترز گزارش داد پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، دود غلیظی از پالایشگاه نفت باپکو به هوا برخاست. یک شاهد عینی نیز گفت دود اطراف این تاسیسات را فرا گرفته است.

***

Lbanner.jpg
لیندزی گراهام به اسراییل : در انتخاب اهداف احتیاط کنید
08topB.jpg
پروژه رسانه‌های حکومتی برای رهبرسازی از مجتبی خامنه ای

