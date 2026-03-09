دفتر دادستانی کل جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ایرانیان مقیم خارج از ایران را تهدید کرد که در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده است، اموال و دارایی‌هایشان مصادره خواهد شد و مشمول دیگر «مجازات‌های مطابق با قانون مجازات اسلامی از جمله اعدام» می‌شوند.

طبق این بیانیه «همکاری با دشمن» هرگونه «فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم اسرائیل، ایالات متحده یا سایر کشورها و گروه‌های متخاصم» تعریف شده است.

رویترز گزارش داد پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، دود غلیظی از پالایشگاه نفت باپکو به هوا برخاست. یک شاهد عینی نیز گفت دود اطراف این تاسیسات را فرا گرفته است.

Iran launches drone attack on a BAPCO refinery in Bahrain, according to reports. Multiple videos show a fire. pic.twitter.com/hnmmGm3iCI -- Open Source Intel (@Osint613) March 9, 2026

