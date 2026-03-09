ایندیپندنت فارسی - ماموران گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) در بندر فیلادلفیا محموله‌ای از آثار باستانی را توقیف کرده‌اند که پیشینه آن‌ها به حدود چهار هزار سال پیش و عصر برنز بازمی‌گردد. این محموله حاوی ده‌ها شمشیر کوتاه و سرپیکان است که به گفته کارشناسان، منشا آن‌ها منطقه کوه‌های تالش در شمال ایران و در امتداد دریای خزر است.

بر اساس گزارش رسمی گمرک آمریکا، این محموله شامل ۳۶ شمشیر کوتاه از آلیاژ مس و ۵۰ سرپیکان از آلیاژ مس است که هجدهم فوریه در حالی‌ که به صورت غیرقانونی وارد خاک ایالات متحده شده بودند، کشف و ضبط شدند.

این مجموعه نخستین بار شانزدهم اکتبر ۲۰۲۵ با هواپیما از مبدا امارات متحده عربی وارد بندر فیلادلفیا شد. مقصد نهایی آن نیز شهر جکسون‌ویل در ایالت فلوریدا اعلام شد.

در اسناد حمل‌ونقل، محتویات بسته با عنوان «اشیای تزیینی فلزی» ثبت شده بود. با این حال، ماموران گمرک هنگام بررسی محموله با استفاده از دستگاه اشعه اکس متوجه اشیایی شبیه شمشیر شدند و پس از باز کردن بسته، با مجموعه‌ای از شمشیرها و سرپیکان‌های فلزی مواجه شدند که به نظر می‌رسید آثار باستانی‌اند. همین موضوع باعث شد ماموران محموله را برای بررسی بیشتر توقیف کنند.

پس از کشف این اشیا، ماموران گمرک با واحد آثار باستانی مرکز هدف‌گذاری ملی تماس گرفتند. این واحد برای بررسی تخصصی از یک باستان‌شناس وابسته به یکی از دانشگاه‌های فیلادلفیا که در پژوهش‌های خاورمیانه تجربه بالای داشت، کمک گرفت.

این باستان‌شناس نیز پس از بررسی تخصصی، اصالت آثار را تایید کرد. به گفته او، این مجموعه شامل شمشیرهای کوتاه و سرپیکان‌هایی مربوط به اواخر هزاره دوم پیش از میلاد، یعنی ۱۶۰۰ تا هزار سال پیش از میلاد است. منشا این اشیا منطقه‌ای در امتداد جنوب‌غربی دریای خزر و دامنه‌های سرسبز کوهستان تالش در ایران عنوان شد.