برداشت دوم اما در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی قابل مشاهده است. در اینجا نیز همان سخنان می‌تواند به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر شود. برای بخشی از نیروهای درون حکومت که با بحران مشروعیت و فرسایش قدرت مواجه‌اند، این اظهارات ممکن است بهانه‌ای برای تسریع در پروژه جانشینی و تثبیت قدرت در درون حلقه‌های محدود حاکمیت باشد. در چنین چارچوبی، نام‌هایی مانند « مجتبی خامنه ای » در تحلیل‌های سیاسی مطرح می‌شود؛ گویی که با انتقال قدرت در درون یک شبکه محدود، می‌توان آینده سیاسی کشور را کنترل کرد. اما این برداشت نیز همانند برداشت نخست، از یک واقعیت بنیادین فاصله دارد: جامعه ایران در دهه‌های اخیر نشان داده است که نسبت به هرگونه انتقال موروثی یا بسته قدرت، حساس و منتقد است.

به این ترتیب، دو برداشت ظاهراً متفاوت در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسند: هر دو بر نوعی تصور از «رهبری از بالا» استوارند. در یک سو، رهبری که گویی با چراغ سبز قدرت‌های خارجی مشروعیت می‌یابد؛ و در سوی دیگر، رهبری که در درون ساختار بسته قدرت به‌صورت موروثی یا شبکه‌ای تعیین می‌شود. اما هر دو تصور در ذهنیت بخش بزرگی از جامعه ایران با بحران مشروعیت روبه‌رو هستند.

تجربه تاریخی ایران، از سلطنت موروثی تا حکومت دینی، نشان داده است که تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک حلقه محدود، دیر یا زود به بحران مشروعیت و فاصله گرفتن از اراده عمومی منجر می‌شود. از همین رو، جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نسبت به الگوهای رهبری شخص‌محور حساس است. آنچه در افکار عمومی اهمیت دارد نه نام یک فرد، بلکه سازوکار دموکراتیکی است که قدرت را محدود، پاسخگو و قابل تغییر کند.

از این منظر، شاید مهم‌ترین درس این دو برداشت آن باشد که آینده ایران نه در رقابت برای «رهبر شدن» شکل می‌گیرد و نه در پروژه‌های جانشینی درون قدرت. آینده‌ای پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که جامعه ایرانی به سمت نوعی بیداری ملی حرکت کند؛ بیداری‌ای که در آن تجربه‌های تاریخی «حکومت شیخ و شاه» به‌عنوان چرخه‌ای از تمرکز قدرت شناخته شود و از تکرار آن پرهیز گردد.

در نهایت، مسئله اصلی نه این است که چه کسی رهبر آینده ایران خواهد بود، بلکه این است که چه نوع نظام سیاسی می‌تواند تضمین کند که هیچ فردی فراتر از اراده مردم قرار نگیرد. پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در رقابت‌های فردی یا طرح‌های جانشینی نهفته باشد، در شکل‌گیری یک نظام مردم‌سالار، مبتنی بر قانون، نهادهای مستقل و مشارکت واقعی شهروندان قرار دارد. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان از چرخه تاریخی تمرکز قدرت عبور کرد و به آینده‌ای روشن برای ایران امیدوار بود.

ابراهیم روشندل