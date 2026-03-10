باز آمد «روز زن» تا تازه گردد جانِ جان

گفتی از ره آمده روزِ خوش ِ جانِ جهان

«روز زن» آمد ز ره در آستان ِ نوبهار

تا دمد از نو نفس در پیکرِ سردِ زمان

نیست اغراق اینکه نامم این چنین زن را به مهر

جانِ جان و خوبی و خیر و سروش ِ نیکبان*

این همه نقصان ببین، زن بر خلافش هدیه کرد

«عشق» و «زیبایی» و «خوبی»، بر جهانی ارمغان

تا همیشه مرز و بوم ما بود مدیون ِ زن

تا سپنتا* هست پایا بر زمین و بر زمان

حکمتی در این گزینش هست نیکو بنگری

نام میهن را که دارد از زن ِ «ایران» نشان

***

«زن» نوید «زندگی»، «آزادگی»، خوبی و خیر

پیشگام ِ پرخروش ِ نهضت ِ آزادگان

یاد بادا «طاهره» کآنسان درخشید و بگشت

از نخستین راهیانِ راه ِ پر شورِ زنان

داد جان خویش را در راه آزادی «هما»

می‌درخشد نام و یادش در دل ایرانیان

یاد باد «نیکا» و «آرمیتا»، «سارینا» و «نگین»

در ره آزادگی بگذشته‌اند از جسم و جان

یاد باد ده‌ها هزاران دختر گردآفرید

تا ابد نام «ندا»، «ژینا» و «هستی» جاودان

ی‌ج‌ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نیکبان: نگهبانِ نیکی

* سپنتا: اشاره به اسپند یا سپنتا آرمئیتی، نخستین امشاسپند و ایزدبانوی نگهبان «زندگی» و «زمین». در داستان‌های کهن‌تر از شاهنامه سپنتا آرمئیتی تیری که آرش جان خود را در آن نهاد فراهم می‌آورد.

* زرین تاج یا طاهره قُرَّةُالعَین، یکی از پیشگامان آزادی زنان در جهان که در نیمه قرن سیزدهم به قتل رسید.

* هما دارابی پزشک کودکان که در اعتراض به حجاب اجباری در سال ۱۳۷۲ در میدان تجریش دست به خودسوزی زد و تاثیر زیادی بر آثار و افکار من داشت.

* جاویدنامانی که در شعر از آنها یاد شده: ندا آقاسلطان، مهسا/ژینا امینی, نیکا شاکرمی، سارینا ساعدی، سارینا اسماعیل‌زاده، نگین عبدالملکی، آرمیتا گراوند و هستی نارویی، دختر بچه هفت ساله بلوچ که همگی به دست کارگزاران جهل کشته شدند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ