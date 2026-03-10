Tuesday, Mar 10, 2026

صفحه نخست » بزرگداشت «زن، زندگی، آزادی» در «روز زن»، یوسف جاویدان

Yousef_J_Javidan.jpg

باز آمد «روز زن» تا تازه گردد جانِ جان

گفتی از ره آمده روزِ خوش ِ جانِ جهان

«روز زن» آمد ز ره در آستان ِ نوبهار

تا دمد از نو نفس در پیکرِ سردِ زمان

نیست اغراق اینکه نامم این چنین زن را به مهر

جانِ جان و خوبی و خیر و سروش ِ نیکبان*

این همه نقصان ببین، زن بر خلافش هدیه کرد

«عشق» و «زیبایی» و «خوبی»، بر جهانی ارمغان

تا همیشه مرز و بوم ما بود مدیون ِ زن

تا سپنتا* هست پایا بر زمین و بر زمان

حکمتی در این گزینش هست نیکو بنگری

نام میهن را که دارد از زن ِ «ایران» نشان

***

«زن» نوید «زندگی»، «آزادگی»، خوبی و خیر

پیشگام ِ پرخروش ِ نهضت ِ آزادگان

یاد بادا «طاهره» کآنسان درخشید و بگشت

از نخستین راهیانِ راه ِ پر شورِ زنان

داد جان خویش را در راه آزادی «هما»

می‌درخشد نام و یادش در دل ایرانیان

یاد باد «نیکا» و «آرمیتا»، «سارینا» و «نگین»

در ره آزادگی بگذشته‌اند از جسم و جان

یاد باد ده‌ها هزاران دختر گردآفرید

تا ابد نام «ندا»، «ژینا» و «هستی» جاودان

ی‌ج‌ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نیکبان: نگهبانِ نیکی

* سپنتا: اشاره به اسپند یا سپنتا آرمئیتی، نخستین امشاسپند و ایزدبانوی نگهبان «زندگی» و «زمین». در داستان‌های کهن‌تر از شاهنامه سپنتا آرمئیتی تیری که آرش جان خود را در آن نهاد فراهم می‌آورد.

* زرین تاج یا طاهره قُرَّةُالعَین، یکی از پیشگامان آزادی زنان در جهان که در نیمه قرن سیزدهم به قتل رسید.

* هما دارابی پزشک کودکان که در اعتراض به حجاب اجباری در سال ۱۳۷۲ در میدان تجریش دست به خودسوزی زد و تاثیر زیادی بر آثار و افکار من داشت.

* جاویدنامانی که در شعر از آنها یاد شده: ندا آقاسلطان، مهسا/ژینا امینی, نیکا شاکرمی، سارینا ساعدی، سارینا اسماعیل‌زاده، نگین عبدالملکی، آرمیتا گراوند و هستی نارویی، دختر بچه هفت ساله بلوچ که همگی به دست کارگزاران جهل کشته شدند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلب قبلی...
roshandel.jpg
یک یادداشت؛ و دو برداشت، ابراهیم روشندل
مطلب بعدی...
nik.jpg
واپسین جنگ "پاسداران اسلام"، نیکروز اعظمی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
حضور گلشیفته فراهانی در مراسم جمع آوری کمک های مالی موزه لوور
tv9.jpg
تصاویر سام اصغری با المان های ایرانی
one18-2.jpg
درباره علی لاریجانی طراح اصلی سرکوب چه میدانیم
oholic9.jpg
وقتی هوش مصنوعی شکوه ایرانِ قدیم را زنده می‌کند
daily.jpg
لارا ترامپ مجری فاکس نیوز و عروس دونالد ترامپ
goftar3.jpg
گزارش تصویری ساعدنیوز از ویلای لوکس پژمان جمشیدی در دبی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن

از سایت های دیگر

جانور عجیبی که رابطه جنسی را به خواب ترجیح می‌دهد
هشدار پزشکان به والدین پس از مشاهده رشد «آلت جنسی مردانه» در یک دختر
عکسی دردناک | پسرِ مامان
مرگ مشکوک پسر آیت‌الله جنجالی

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar8.jpg
احمد باطبی کارمند اخراجی صدای امریکا کیست؟
one4.jpg
تصاویری از آخرین سالهای زندگی صادق خلخالی جنایتکار دهه شصت در ایران

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy