باز آمد «روز زن» تا تازه گردد جانِ جان
گفتی از ره آمده روزِ خوش ِ جانِ جهان
«روز زن» آمد ز ره در آستان ِ نوبهار
تا دمد از نو نفس در پیکرِ سردِ زمان
نیست اغراق اینکه نامم این چنین زن را به مهر
جانِ جان و خوبی و خیر و سروش ِ نیکبان*
این همه نقصان ببین، زن بر خلافش هدیه کرد
«عشق» و «زیبایی» و «خوبی»، بر جهانی ارمغان
تا همیشه مرز و بوم ما بود مدیون ِ زن
تا سپنتا* هست پایا بر زمین و بر زمان
حکمتی در این گزینش هست نیکو بنگری
نام میهن را که دارد از زن ِ «ایران» نشان
***
«زن» نوید «زندگی»، «آزادگی»، خوبی و خیر
پیشگام ِ پرخروش ِ نهضت ِ آزادگان
یاد بادا «طاهره» کآنسان درخشید و بگشت
از نخستین راهیانِ راه ِ پر شورِ زنان
داد جان خویش را در راه آزادی «هما»
میدرخشد نام و یادش در دل ایرانیان
یاد باد «نیکا» و «آرمیتا»، «سارینا» و «نگین»
در ره آزادگی بگذشتهاند از جسم و جان
یاد باد دهها هزاران دختر گردآفرید
تا ابد نام «ندا»، «ژینا» و «هستی» جاودان
* نیکبان: نگهبانِ نیکی
* سپنتا: اشاره به اسپند یا سپنتا آرمئیتی، نخستین امشاسپند و ایزدبانوی نگهبان «زندگی» و «زمین». در داستانهای کهنتر از شاهنامه سپنتا آرمئیتی تیری که آرش جان خود را در آن نهاد فراهم میآورد.
* زرین تاج یا طاهره قُرَّةُالعَین، یکی از پیشگامان آزادی زنان در جهان که در نیمه قرن سیزدهم به قتل رسید.
* هما دارابی پزشک کودکان که در اعتراض به حجاب اجباری در سال ۱۳۷۲ در میدان تجریش دست به خودسوزی زد و تاثیر زیادی بر آثار و افکار من داشت.
* جاویدنامانی که در شعر از آنها یاد شده: ندا آقاسلطان، مهسا/ژینا امینی, نیکا شاکرمی، سارینا ساعدی، سارینا اسماعیلزاده، نگین عبدالملکی، آرمیتا گراوند و هستی نارویی، دختر بچه هفت ساله بلوچ که همگی به دست کارگزاران جهل کشته شدند.
