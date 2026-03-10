جنگ و صلح؟ یا جنگ شماره ۱ و جنگ شماره ۲؟
رامین احمدی
رفقای چپ و پنجاه و هفتی که کشتار سی هزار نفر هموطنانشان را با سکوت و تایید تماشا کردند مسئولیتش را هم متوجه فراخوان دهنده دانستند اما حالا ناگهان به شدت نگران از دست رفتن زیرساخت ها شده اند و ضجه اعتراض شان بلند است نمی توانند بفهمند که انتخاب مردم ما هرگز بین جنگ و صلح نبود. انتخاب بین جنگ شماره ۱ و جنگ شماره ۲ بود. در آخرین دور از جنگ مداوم و روزمره شماره ۱ نیروهای نیابتی چپ مقاومتی بیش از سی هزار از شهروندان بیگناه ما را در طی دو روز سلاخی کردند.
گزارش دولتی آن را بیش از سه هزار گزارش کرد و فعالان حقوق بشر تاکنون بیش از یازده هزارنفر را راستی آزمایی کرده اند. تعداد زخمی ها هم بالا بود. نزدیک به سه هزار چشم از حدقه خالی شد به بیمارستان ها حمله کردند و بیمار و پرستار و پزشک را به گلوله بستند. از خودشان تعداد کشته به گزارش خود دولت ۲۷۰ نفر بود.
در جنگ شماره ۲ یعنی جنگ متفقین و مردم با حکومت بالاترین مقام های سپاه و نیروهای سرکوب کشته شدند هزاران بسیجی و نیروی سپاهی هدف قرار گرفته اند و کشته های غیرنظامی به گزارش حکومت که همیشه مبالغه امیزست و گزارش سفیر حکومت اسلامی حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر برآورد شده است. نسبت تلفات مردم و سپاه در جنگ شماره ۲ برعکس جنگ شماره ۱ است.
حالا هم شما و هم آخوندهایتان یکپارچه سعی دارید دوباره از جنگ شماره ۲ به جنگ شماره ۱ برگردید. چرا؟
چون در جنگ شماره ۱ مردم بیگناه طرفدار پادشاهی کشته می شوند و شما فکر می کنید این برای آینده سیاسی شما بهتر است. دیگی که برای شما نجوشد بگذار سر سگ در آن بجوشد. ۴۷ سال نگران زیرساخت ها نبودید. در غارت نزدیک به نیم قرن نفت و منابع آبی مملکت و نابود کردن محیط زیست درباره زیرساخت ها ضجه نمی زدید. ولی حالا که مافیای شما در آستانه سقوط است دلتان برای زیرساخت می سوزد؟
این جنگ به کشور ما صدمه بسیار خواهد زد. مردم ما آغازگرش نبودند ولی آن را به پایان خواهند رساند. زیر ساخت این مملکت آن میلیون ها جوانی هستند که شما را نمی خواهند و سینه سپر کرده اند. مردمی که زیر پرچم شیر و خورشید و در اتحاد با پادشاهشان کشورشان را پس خواهند گرفت و این سرزمین سوخته را دوباره آباد خواهند کرد. دکان صلح تقلبی تان مانند وطن پرستی دوازده روزه بوی جنایت و همکاری با مافیای سپاه را می دهد. ما به جنگ شماره ۱ و اعدام روزانه بچه هایمان باز نخواهیم گشت.
«این سرزمین که ما برای بقایش
از راه های آبی مان سرمایه می دهیم
و بر سیم های سرد نسیمش می نشانیم
از نغمه ها چکاوک مصلوب را.»
*رامین احمدی
پانویس. شعر از محمدعلی سپانلو