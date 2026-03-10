وحیدآنلاین - "انفجارها رنگهای عجیبی دارند، نور آبی و سبز دارند بعضیهاشون" ویدیوی دریافتی با شرح بالا و: 'سهشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۰۰:۴۳ کل تهران رو دارند میزنند، شرق، غرب، شمال و جنوب، صدای جنگده قطع نمیشه، تو ارتفاع پایین هستند، سمت فرودگاه مهرآباد، شهران، حوالی یافتآباد، مجیدیه، مصلی و چند نقطه دیگه که تشخیص ندادم رو دارن میزنند!'
"انفجارها رنگهای عجیبی دارند، نور آبی و سبز دارند بعضیهاشون"
ویدیوی دریافتی با شرح بالا و: 'سهشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۰۰:۴۳ کل تهران رو دارند میزنند، شرق، غرب، شمال و جنوب، صدای جنگده قطع نمیشه، تو ارتفاع پایین هستند، سمت فرودگاه مهرآباد، شهران، حوالی یافتآباد، مجیدیه، مصلی و
کرج؛ «با سلاح عجیبی دارن کرج رو میزنن»
کرج؛ «با سلاح عجیبی دارن کرج رو میزنن»
