وحیدآنلاین - "انفجارها رنگ‌های عجیبی دارند، نور آبی و سبز دارند بعضی‌هاشون" ویدیوی دریافتی با شرح بالا و: 'سه‌شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۰۰:۴۳ کل تهران رو دارند می‌زنند، شرق، غرب، شمال و‌ جنوب، صدای جنگده قطع نمیشه، تو ارتفاع پایین هستند، سمت فرودگاه مهرآباد، شهران، حوالی یافت‌آباد، مجیدیه، مصلی و چند نقطه دیگه که تشخیص ندادم رو دارن می‌زنند!'

ویدیوی دریافتی با شرح بالا و: 'سه‌شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۰۰:۴۳ کل تهران رو دارند می‌زنند، شرق، غرب، شمال و‌ جنوب، صدای جنگده قطع نمیشه، تو ارتفاع پایین هستند، سمت فرودگاه مهرآباد، شهران، حوالی یافت‌آباد، مجیدیه، مصلی و... pic.twitter.com/04b4YhDN3S -- Vahid Online (@Vahid) March 9, 2026

کرج؛ «با سلاح عجیبی دارن کرج رو میزنن»