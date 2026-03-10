Tuesday, Mar 10, 2026

صفحه نخست » انفجارهای عجیب با رنگ‌های آبی و سبز در تهران

وحیدآنلاین - "انفجارها رنگ‌های عجیبی دارند، نور آبی و سبز دارند بعضی‌هاشون" ویدیوی دریافتی با شرح بالا و: 'سه‌شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۰۰:۴۳ کل تهران رو دارند می‌زنند، شرق، غرب، شمال و‌ جنوب، صدای جنگده قطع نمیشه، تو ارتفاع پایین هستند، سمت فرودگاه مهرآباد، شهران، حوالی یافت‌آباد، مجیدیه، مصلی و چند نقطه دیگه که تشخیص ندادم رو دارن می‌زنند!'

کرج؛ «با سلاح عجیبی دارن کرج رو میزنن»

مطلب قبلی...
444.jpg
خوابیدن ایرانیان جلوی اتوبوس تیم ملی فوتبال زنان ایران
مطلب بعدی...
444.jpg
حمله ژیلا صادقی به ترامپ با انگلیسی دست‌وپاشکسته

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن
one10.jpg
ادای احترام به پیکر سربازان امریکایی کشته شده در جنگ با ایران
oholic10.jpg
دشوار ترین دوران ها برای زندگی کردن
daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar8-1.jpg
مژده خنجری؛ از بزرگ شدن در فرانسه تا ورود به صداوسیما
tv9.jpg
تصاویر سام اصغری با المان های ایرانی
oholic9.jpg
وقتی هوش مصنوعی شکوه ایرانِ قدیم را زنده می‌کند

از سایت های دیگر

ترتیب تولد فرزندان چگونه شخصیت آنها را شکل می‌دهد
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar9-1.jpg
برکناری نادره رضایی؛ دارنده فیش حقوقی ۹۷ میلیونی
one26-2.jpg
فراز و فرود حسن روحانی مقام سیاسی و امنیتی!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy