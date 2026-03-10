ایران اینترنشنال - علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، از گلد‌کوست ویدیویی ارسال کرده که نشان می‌دهد جمعی از ایرانیان استرالیا با تجمع مقابل هتل اقامت تیم ملی فوتبال زنان ایران حمایت خود را از دیگر بازیکنان اعلام کردند.

تصاویر نشان می‌دهد برخی از ایرانیان مقابل اتوبوس خوابیدند و مانع حرکت شدند. گزارش‌ها حاکی است اتوبوس به فرودگاه گلد‌کوست رسیده است.

علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، از گلد‌کوست ویدیویی ارسال کرده که نشان می‌دهد جمعی از ایرانیان استرالیا با تجمع مقابل هتل اقامت تیم ملی فوتبال زنان ایران حمایت خود را از دیگر بازیکنان اعلام کردند.

تصاویر نشان می‌دهد برخی از ایرانیان مقابل اتوبوس خوابیدند و مانع حرکت شدند.... pic.twitter.com/rCGA3gdy1Q -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 10, 2026

تجمع ایرانیان در استرالیا برای جلوگیری از انتقال بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان به ایران