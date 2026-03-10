Tuesday, Mar 10, 2026

444.jpgایران اینترنشنال - علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، از گلد‌کوست ویدیویی ارسال کرده که نشان می‌دهد جمعی از ایرانیان استرالیا با تجمع مقابل هتل اقامت تیم ملی فوتبال زنان ایران حمایت خود را از دیگر بازیکنان اعلام کردند.

تصاویر نشان می‌دهد برخی از ایرانیان مقابل اتوبوس خوابیدند و مانع حرکت شدند. گزارش‌ها حاکی است اتوبوس به فرودگاه گلد‌کوست رسیده است.

تجمع ایرانیان در استرالیا برای جلوگیری از انتقال بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان به ایران

گروهی از ایرانیان ساکن شهر گلدکوست استرالیا هنگام خروج اتوبوس حامل بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران از هتل محل اقامت‌شان با خوابیدن و نشستن در برابر اتوبوس تلاش کردند مانع خروج آنها از محل شوند. خبرنگار ایران‌اینترنشنال در استرالیا می‌گوید این گروه اعلام کرده‌اند که در حال حرکت به سمت فرودگاه شهر برای ممانعت از انتقال این زنان به ایران هستند.

یکی از این معترضان به روزنامه گاردین گفت که پیش از حرکت اتوبوس داخل هتل بودم و دیدم که فردی مچ دست یکی از بازیکنان را گرفته بود و به سمت اتوبوس هدایت می‌کرد.

خبرنگار روزنامه گاردین از پنجره اتوبوس دست‌کم یکی از بازیکنان را در حال گریه کردن دیده است.

در حال حاضر پنج نفر از بازیکنان این تیم به استرالیا پناهنده شده‌ و این کشور با اعطای ویزای بشردوستانه به آنها موافقت کرده است. اتوبوسی که هتل را ترک کرده حامل باقی بازیکنان است.

این گروه ده‌نفره حین تلاش برای متوقف کردن اتوبوس شعار می‌دادند که دختران ما را نجات دهید.

