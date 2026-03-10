فرانس۲۴ در گزارشی با ابراز تردید درباره سرنوشت اسمائیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس می‌گوید که برخی شایعه‌های تایید نشده به احتمال جاسوس بودن او اشاره دارد

فرانس ۲۴ - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، افزایش یافته است. برخی گزارش‌های تأییدنشده در رسانه‌های عربی مدعی‌اند که این فرمانده بلندپایه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و حتی اعدام شده است. با این حال، مقام‌های رسمی در تهران تاکنون چنین گزارش‌هایی را تأیید نکرده‌اند و سرنوشت او همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در یک سال و نیم گذشته، زنده ماندن قاآنی در شرایطی که بسیاری از فرماندهان اطرافش کشته شده‌اند، توجه زیادی را جلب کرده است. او به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرکز بسیاری از عملیات منطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار دارد. همین موضوع باعث شده برخی در شبکه‌های اجتماعی بپرسند که چگونه او بارها از حملاتی که دیگر فرماندهان را از میان برده، جان سالم به در برده است.

در اکتبر ۲۰۲۴ گزارش‌هایی منتشر شد که می‌گفتند او در پی یک حمله پهپادی در لبنان، هنگام دیدار با مقام‌های حزب‌الله لبنان کشته شده است. اما تنها چند روز بعد، به‌طور غیرمنتظره در مراسم تشییع جنازه یکی از فرماندهان ارشد نظامی ظاهر شد و خبر کشته شدنش تکذیب شد.