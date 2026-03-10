Tuesday, Mar 10, 2026

صفحه نخست » فرانس ۲۴: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال بازداشت یک فرمانده سپاه به اتهام جاسوسی بالا گرفت

francetf2.jpgفرانس۲۴ در گزارشی با ابراز تردید درباره سرنوشت اسمائیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس می‌گوید که برخی شایعه‌های تایید نشده به احتمال جاسوس بودن او اشاره دارد

فرانس ۲۴ - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، افزایش یافته است. برخی گزارش‌های تأییدنشده در رسانه‌های عربی مدعی‌اند که این فرمانده بلندپایه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و حتی اعدام شده است. با این حال، مقام‌های رسمی در تهران تاکنون چنین گزارش‌هایی را تأیید نکرده‌اند و سرنوشت او همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در یک سال و نیم گذشته، زنده ماندن قاآنی در شرایطی که بسیاری از فرماندهان اطرافش کشته شده‌اند، توجه زیادی را جلب کرده است. او به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرکز بسیاری از عملیات منطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار دارد. همین موضوع باعث شده برخی در شبکه‌های اجتماعی بپرسند که چگونه او بارها از حملاتی که دیگر فرماندهان را از میان برده، جان سالم به در برده است.

در اکتبر ۲۰۲۴ گزارش‌هایی منتشر شد که می‌گفتند او در پی یک حمله پهپادی در لبنان، هنگام دیدار با مقام‌های حزب‌الله لبنان کشته شده است. اما تنها چند روز بعد، به‌طور غیرمنتظره در مراسم تشییع جنازه یکی از فرماندهان ارشد نظامی ظاهر شد و خبر کشته شدنش تکذیب شد.

چند ماه بعد، در ژوئن ۲۰۲۵ نیز بار دیگر گزارش‌هایی منتشر شد که مدعی بودند قاآنی همراه با چند مقام ایرانی دیگر کشته شده است. با این حال، او دوباره در یک تجمع حکومتی دیده شد؛ در حالی که لبخند می‌زد و در میان جمعیت حضور داشت. این اتفاق موجی از شوخی‌ها و گمانه‌زنی‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. برخی کاربران اسرائیلی حتی به طنز از او به عنوان «عامل اسرائیل» تشکر کردند.

حمله گسترده ۲۸ فوریه که بخش بزرگی از فرماندهان نظامی ایران را هدف قرار داد، دوباره پرسش‌ها درباره سرنوشت قاآنی را مطرح کرد. برخی منابع می‌گویند او اصلاً در جلسه‌ای که هدف حمله قرار گرفت حضور نداشت، و برخی دیگر مدعی‌اند تنها چند دقیقه پیش از شروع بمباران محل را ترک کرده بود. با این حال، از آن زمان تاکنون خبر روشنی درباره محل یا وضعیت او منتشر نشده است.

در میان مقام‌هایی که گفته می‌شود هدف حملات اسرائیل بوده‌اند، تنها دو نفر هنوز زنده تلقی می‌شوند که یکی از آن‌ها قاآنی است. با توجه به سابقه موساد در جذب منابع اطلاعاتی در سطوح بالای دشمنان خود، برخی گمانه‌زنی‌ها این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا ممکن است این فرمانده ایرانی یکی از آن منابع باشد. با این حال، موساد در پیامی در شبکه اجتماعی X این ادعا را رد کرد و نوشت: «قاآنی جاسوس ما نیست.»

با وجود این تکذیب، برای بسیاری این پاسخ نیز نتوانسته به گمانه‌زنی‌ها پایان دهد.

