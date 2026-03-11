مریوان، استان کردستان
وحیدآنلاین - بر اساس تصاویر و پیامهای دریافتی از حدود ساعت ۱۴، چندین موضع نظامی در مریوان و اطراف آن مورد حمله قرار گرفته است. از جمله پایگاههای قله امام، چاوگ و سپاه اطراف دریاچه زریبار و همچنین هنگ مرزی داخل شهر. گزارشها همچنین از حمله به اطلاعات سپاه، رادارهای اطلاعاتی و برج دیدهبانی سپاه در زریبار خبر میدهند.
تصاویر و پیامهای دریافتی از حدود ساعت ۱۴ به بعد:
-۳ پایگاه نظامی اطراف شهر(قله امام، چاوگ، سپاه اطراف دریاچه زریبار) و هنگ مرزی داخل شهر رو زدن
- هنگ مرزی و اطلاعات سپاه، رادار های اطلاعاتی، برج دیده بانی سپاه زریبار، اینارو زدن
به گفته منابع محلی، ستاد مرزبانی مریوان، دکل کوه امام و چند نقطه دیگر اطراف شهر نیز زده شدهاند.
گزارشهای تأییدنشده حاکی است پایگاه سپاه بردشه و پایگاه بیهکره در شهرک هجرت نیز آسیب دیدهاند.
چهارشنبه ۲۰ اسفند.
