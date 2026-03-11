ایندیپندنت فارسی - وزیر ورزش و جوانان دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد با توجه به شرایط کنونی، امکان اعزام تیم ملی به جام جهانی که در آمریکا برگزار می‌شود وجود ندارد. او با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای و درگیری نظامی با میزبان این رویداد ورزشی درباره امنیت بازیکنان ابراز تردید کرد.



او همچنین گفت که پلیس در فرودگاه سیدنی به اعضای تیم ملی فوتبال بانوان ایران پیشنهاد پناهندگی داده است.



در همین حال، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، گفته است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده، از حضور ایران در جام جهانی استقبال کرده است.



اینفانتینو در پیامی در اینستاگرام نوشت که روز سه‌شنبه ۱۰ مارس (۱۹ اسفند) با ترامپ دیدار کرده و درباره تدارکات برگزاری جام جهانی گفت‌وگو کرده‌اند. این مسابقات قرار است از ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز شود.

در هنین زمینه: مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که از حمایت ترامپ از دختران فوتبالیست تیم ملی ایران و پناهندگی برخی از آنان در استرالیا ناراحت بود تردیدهایی درباره رفتن تیم ملی فوتبال به جام جهانی مطرح کرد. او همچنین سخنان زن‌‌ستیزانه‌ و توهین‌آمیزی درباره توانایی زنان عنوان کرد

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که از حمایت ترامپ از دختران فوتبالیست تیم ملی ایران و پناهندگی برخی از آنان در استرالیا ناراحت بود تردیدهایی درباره رفتن تیم ملی فوتبال به جام جهانی مطرح کرد. او همچنین سخنان زن‌‌ستیزانه‌ و توهین‌آمیزی درباره توانایی زنان عنوان کرد pic.twitter.com/joOi6oLaRw -- VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) March 10, 2026

***