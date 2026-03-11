Wednesday, Mar 11, 2026

صفحه نخست » ابهام ترامپ؛ تاکتیکی که حالا به نقطه ضعف در جنگ با جمهوری اسلامی تبدیل شده است

parpanchi.jpgمهدی پرپنچی در متنی به زبان انگلیسی در شبکه اکس نوشت:

*ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

ابهام پیش از جنگ یک مزیت بود؛ اما حالا به یک نقطه ضعف تبدیل شده است

پیش از آغاز جنگ، سیاست ابهام‌آمیز دونالد ترامپ به حفظ عدم قطعیت برای جمهوری اسلامی کمک می‌کرد و رژیم را در وضعیت ناپایدار نگه می‌داشت. اما اکنون که جنگ آغاز شده، همین ابهام به رژیم دلیلی برای مقاومت می‌دهد و در عین حال دیگران را به تردید و احتیاط وا می‌دارد.

پیام‌های متناقض ترامپ پیش از شروع جنگ کارکرد خاصی داشت. این رویکرد همه را در حالت انتظار نگه می‌داشت و هیچ‌کس نمی‌توانست به‌درستی نیت واقعی او را تشخیص دهد. حتی ممکن است همین وضعیت باعث شده باشد که علی خامنه‌ای از مخفیگاه خود بیرون بیاید و در مسیری قرار بگیرد که سرنوشتش را رقم زد.

اما با آغاز جنگ، ارزش این ابهام تغییر کرده است. اکنون مشخص نیست ترامپ دقیقاً چه نتیجه‌ای از این جنگ می‌خواهد، چه چیزی را قابل قبول می‌داند و در کجا قصد توقف دارد. این عدم قطعیت شاید به آرام نگه داشتن بازارها، جلوگیری از شوک شدید نفتی و باز نگه داشتن راه‌های کاهش تنش کمک کند، اما در عین حال دو مشکل جدی ایجاد می‌کند که می‌تواند کل عملیات را تضعیف کند.

نخست آنکه جمهوری اسلامی این پیام‌های متناقض را نشانه‌ای می‌بیند از اینکه شاید این عملیات به یک نتیجه قاطع ختم نشود. چنین برداشتی رژیم را تشویق می‌کند که مقاومت کند، فشارها را تحمل کند و روز به روز زمان بخرد؛ به این امید که عملیات از شتاب بیفتد یا زودتر از موعد پایان یابد. تا زمانی که مقام‌های حکومتی احتمال بقا برای رژیم را جدی بدانند، به آن وفادار خواهند ماند. شکاف و ریزش درون حاکمیت تنها زمانی آغاز می‌شود که آنها به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی پایان یافته و آینده دیگر به آن تعلق ندارد. درست در همین نقطه است که پیام‌های متناقض می‌تواند مانع ایجاد آن لحظه تعیین‌کننده شود.

دوم آنکه همین عدم قطعیت باعث می‌شود بسیاری از بازیگران ضد رژیم محتاط بمانند. آنها مطمئن نیستند که فشار آمریکا آنقدر ادامه پیدا می‌کند یا آنقدر شدید خواهد بود که ریسک موضع‌گیری آشکار ارزشش را داشته باشد. حتی اکنون هم برخی چهره‌های سیاسی بانفوذ که در ابتدا از جنگ حمایت کرده بودند، در حال عقب‌نشینی و فاصله گرفتن علنی از آن هستند.

همین مسئله می‌تواند چشم‌انداز اعتراضات گسترده در داخل ایران را نیز تضعیف کند. تنها دو ماه پیش بسیاری از ایرانیان به خیابان آمدند و بهای آن را با جان خود پرداختند. بسیاری از آنها ممکن است دوباره نیز چنین خطری را بپذیرند؛ اما فقط زمانی که باور کنند این واقعاً پایان کار رژیم است. اگر این احساس شکل بگیرد که واشنگتن ممکن است در نهایت با جمهوری اسلامی به توافق برسد، یا اگر مشخص نباشد آمریکا تا چه مدت آماده ادامه این نبرد است، احتمال حرکت دوباره مردم بسیار کمتر خواهد شد. هیچ‌کس همه چیز خود را روی یک قیام قمار نمی‌کند وقتی نشانه‌ها حاکی از آن باشد که رژیم هنوز ممکن است دوام بیاورد.

در نتیجه، چیزی که پیش از جنگ به عنوان ابزار فریب و فشار کارآمد بود، اکنون به منبعی از سردرگمی استراتژیک تبدیل شده است. پیش از جنگ، ابهام رژیم را در حالت عدم تعادل نگه می‌داشت. اما در شرایط جنگی، همین ابهام می‌تواند نتیجه معکوس بدهد: به جمهوری اسلامی انگیزه‌ای برای مقاومت بدهد و دیگران را به تردید و تعلل بکشاند.

مطلب قبلی...
berman.jpg
سه حقیقتی که آینده جمهوری اسلامی پس از جنگ را تعیین می‌کند
مطلب بعدی...
deadbros.jpg
برای مرگ خامنه‌ای شادی کردند، کشته شدند، فیلم +۱۸

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar11.jpg
پروپاگاندا مجتبی مجازی در میدان ولیعصر
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
one11.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از ازدواج جان و جکی کندی
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم
tv11.jpg
تازه ترین تصاویر از تیم ملی فوتبال که در استرالیا پناهنده شدند
goftar8.jpg
نشست خبری فاطمه مهاجرانی وقتی حالش بد می شود!
goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن

از سایت های دیگر

وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود
آخوند سگ‌دوست در قم
رسوایی بزرگ در مسابقه دختر شایسته جهان
ویدئویی که فرانسه را شوکه کرد

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar10-1.jpg
چرا بعد از غذا خوردن میل به شیرینی داریم؟
one10-1.jpg
تصاویر دیده نشده از پدر موشکی جمهوری اسلامی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy