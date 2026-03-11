احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، در گفتگو با شبکه خبر صداوسیما مردم ایران را تهدید کرد و گفت اگر برای اعتراض به خیابان بیایند با آن‌ها «مانند دشمن» برخورد خواهد شد. رادان در این گفتگو گفت: «اگر کسی به خواست دشمن به خیابان بیاید، او را معترض نمی‌بینیم، دشمن می‌بینیم و آنی می‌کنیم که با دشمن می‌کنیم.» رادان در ادامه با لحنی تهدیدآمیز تاکید کرد: «دست ما روی ماشه است.»

واکنش مسیح علینژاد در کانال تلگرام نوشت: احمدرضا رادان، صراحتاً در تلویزیون حکومتی اعلام کرد که برای کشتاری دیگر آماده شده‌اند. او گفت نیروهایش با «انگشتانی روی ماشه» آماده مقابله با هرگونه اعتراض هستند.



​او با وقاحت تمام، مردم را «دشمن» نامید و به کشتن تهدید کرد. جملات او برای انداختن ترس در دل مردم است.

​پیام ما روشن است:



رادان و تمام آمران و عاملان سرکوب بدانند؛ دوران تهدید و ارعاب به سر آمده است. و بدانید که این مردم دیگر دست خالی مقابل شما تروریستهای مسلح نخواهند بود.

ما از ترس‌هایمان عبور کردیم و حالا نوبت ترسیدن شماست. در سیل خشم مردم غرق خواهید شد.



​ما نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. تقویم آزادی به ساعت صفر نزدیک می‌شود.



هیچ کس دیگر نمی‌تواند جلوی سقوط حتمی شما تبهکاران و تروریستها را بگیرد.

احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، سه‌شنبه ۱۹ اسفند در گفتگو با شبکه خبر صداوسیما مردم ایران را تهدید کرد و گفت اگر برای اعتراض به خیابان بیایند با آن‌ها «مانند دشمن» برخورد خواهد شد.

رادان در این گفتگو گفت: «اگر کسی به خواست دشمن به خیابان بیاید، او را معترض نمی‌بینیم، دشمن... pic.twitter.com/2ngc88wi5X -- independentpersian (@indypersian) March 10, 2026

***