احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، در گفتگو با شبکه خبر صداوسیما مردم ایران را تهدید کرد و گفت اگر برای اعتراض به خیابان بیایند با آنها «مانند دشمن» برخورد خواهد شد. رادان در این گفتگو گفت: «اگر کسی به خواست دشمن به خیابان بیاید، او را معترض نمیبینیم، دشمن میبینیم و آنی میکنیم که با دشمن میکنیم.» رادان در ادامه با لحنی تهدیدآمیز تاکید کرد: «دست ما روی ماشه است.»
واکنش مسیح علینژاد در کانال تلگرام نوشت: احمدرضا رادان، صراحتاً در تلویزیون حکومتی اعلام کرد که برای کشتاری دیگر آماده شدهاند. او گفت نیروهایش با «انگشتانی روی ماشه» آماده مقابله با هرگونه اعتراض هستند.
او با وقاحت تمام، مردم را «دشمن» نامید و به کشتن تهدید کرد. جملات او برای انداختن ترس در دل مردم است.
پیام ما روشن است:
رادان و تمام آمران و عاملان سرکوب بدانند؛ دوران تهدید و ارعاب به سر آمده است. و بدانید که این مردم دیگر دست خالی مقابل شما تروریستهای مسلح نخواهند بود.
ما از ترسهایمان عبور کردیم و حالا نوبت ترسیدن شماست. در سیل خشم مردم غرق خواهید شد.
ما نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. تقویم آزادی به ساعت صفر نزدیک میشود.
هیچ کس دیگر نمیتواند جلوی سقوط حتمی شما تبهکاران و تروریستها را بگیرد.
