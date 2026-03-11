Wednesday, Mar 11, 2026

صفحه نخست » بی طاقت شده اید... اما تمام می شود...؛ ف. م. سخن

خیلی متاسفم برای شما عزیزانم که در ایران هستید، ولی مطمئن باشید این روزهای تلخ و وحشتناک هم بالاخره تمام می شود. البته ما مردم خسارت اش را می بینیم اما چه کنیم که در یک دوره ی تاریخی وحشتناک گرفتار شده ایم.

شما تصور کنید ما مردم دوره ی مغول بودیم و جلال الدین خوارزمشاه بی شعوری حاکم کشور ما بود.

چنگیز آمده نماینده فرستاده تا با او تجارت کند مردک نادان آن ها را می کُشد و مغول برای انتقام به جان مردم ما می افتد.

بله. آن ها هم انسان بودند و مردم ایران بودند و گرفتار سلطانی نادان بودند. آن ها هم قطعا همین ها را می گفتند که ماها امروز می گوییم. ما هم گیر نوعی سلطان جلال الدین احمق افتاده ایم. آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند!

عطاء المُلْک جوینی در تاریخ جهانگشایش آنچه را که بر سر پدران ما آمد با همین عبارت کوتاه بیان کرده است:
یکی از بخارا، پس از واقعه گریخته و به خراسان آمده. حال بخارا از او پرسیدند. گفت: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.

من امروز در خارج هستم اما در گذشته که جوان بودم به ایران برگشتم و در جنگ بودم.

در آن سال ها هم همین طور بود ما در جنگ بودیم ولی در تهران همه چیز عادی بود. مردم زندگی عادی شان را می کردند. جشن می گرفتند می زدند و می رقصیدند.

اما ما برای آیندگان، برای ایران، برای جوانان مان، باید تحمل کنیم.

خوب است امریکا و اسراییل منافع مشترک با مردم ایران پیدا کرده اند.

آن ها برای ما ایرانیان هم می جنگند. ما نمی توانستیم به تنهایی با جمهوری نکبت اسلامی بجنگیم. جمهوری نکبت را بعد از این همه تخریب ببینید؛ باز سر پا هستند!

ما باید برای باز سازی ایران آماده باشیم. ما باید حکومتی بر سر کار بیاوریم که امروزی و مدرن و آزادیخواه باشد. این کار تنها به کمک شاهزاده رضا پهلوی ممکن است.

برنامه ی این هفته را مشاهده کنید...

مطلب بعدی...
foori32.jpg
کشته شدن نیروهای سپاه و بسیج در حملات پهپادی به ایست‌های بازرسی در تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar11.jpg
پروپاگاندا مجتبی مجازی در میدان ولیعصر
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
one11.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از ازدواج جان و جکی کندی
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم
tv11.jpg
تازه ترین تصاویر از تیم ملی فوتبال که در استرالیا پناهنده شدند
goftar8.jpg
نشست خبری فاطمه مهاجرانی وقتی حالش بد می شود!
goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن

از سایت های دیگر

چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول
گزارش تصویزی از جشن مردگان
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar10-1.jpg
چرا بعد از غذا خوردن میل به شیرینی داریم؟
one10-1.jpg
تصاویر دیده نشده از پدر موشکی جمهوری اسلامی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy