خیلی متاسفم برای شما عزیزانم که در ایران هستید، ولی مطمئن باشید این روزهای تلخ و وحشتناک هم بالاخره تمام می شود. البته ما مردم خسارت اش را می بینیم اما چه کنیم که در یک دوره ی تاریخی وحشتناک گرفتار شده ایم.

شما تصور کنید ما مردم دوره ی مغول بودیم و جلال الدین خوارزمشاه بی شعوری حاکم کشور ما بود.

چنگیز آمده نماینده فرستاده تا با او تجارت کند مردک نادان آن ها را می کُشد و مغول برای انتقام به جان مردم ما می افتد.

بله. آن ها هم انسان بودند و مردم ایران بودند و گرفتار سلطانی نادان بودند. آن ها هم قطعا همین ها را می گفتند که ماها امروز می گوییم. ما هم گیر نوعی سلطان جلال الدین احمق افتاده ایم. آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند!

عطاء المُلْک جوینی در تاریخ جهانگشایش آنچه را که بر سر پدران ما آمد با همین عبارت کوتاه بیان کرده است:

یکی از بخارا، پس از واقعه گریخته و به خراسان آمده. حال بخارا از او پرسیدند. گفت: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.

من امروز در خارج هستم اما در گذشته که جوان بودم به ایران برگشتم و در جنگ بودم.

در آن سال ها هم همین طور بود ما در جنگ بودیم ولی در تهران همه چیز عادی بود. مردم زندگی عادی شان را می کردند. جشن می گرفتند می زدند و می رقصیدند.

اما ما برای آیندگان، برای ایران، برای جوانان مان، باید تحمل کنیم.

خوب است امریکا و اسراییل منافع مشترک با مردم ایران پیدا کرده اند.

آن ها برای ما ایرانیان هم می جنگند. ما نمی توانستیم به تنهایی با جمهوری نکبت اسلامی بجنگیم. جمهوری نکبت را بعد از این همه تخریب ببینید؛ باز سر پا هستند!

ما باید برای باز سازی ایران آماده باشیم. ما باید حکومتی بر سر کار بیاوریم که امروزی و مدرن و آزادیخواه باشد. این کار تنها به کمک شاهزاده رضا پهلوی ممکن است.

برنامه ی این هفته را مشاهده کنید...



