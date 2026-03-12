تاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، با انتشار ویدیوهایی از حملات به ناوگان هوایی جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که جمهوری اسلامی روز به روز توان هوایی خود را از دست می‌دهد. نیروهای آمریکا به‌صورت نظام‌مند در حال از بین بردن تهدیدهای جمهوری اسلامی هستند.

The U.S. Central Command (CENTCOM) released a video, showing airstrikes on Iranian C-130 Hercules, P-3 Orion and Ilyushin Il-76 aircraft. pic.twitter.com/ak5gpCncZK -- Open Source Intel (@Osint613) March 12, 2026

