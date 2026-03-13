1

لعن و نفرین به بی تمیزی تان

تُرشی و تلخ و تُند و تیزی تان

بی وطن بوده اید و بر وطن است

همچو تِمساح، اشک ریزی تان

عینِ بیماری است و بی شرمی ست

عادتِ پهلوی ستیزی تان

2

علتِ پهلوی ستیزی تان

جُز بقایای کینه توزی نیست

زینهمه کینه بهرِ فرداتان

حاصلی غیر تیره روزی نیست

قال و غوغا شرف نمی بخشد

کسبِ قدرت به گُنده گوزی نیست!

3

قهرمانانِ ورشکستۀ دهر

ای که چونان عقاب تیز آهنگ

به هوا خاستید از سر سنگ

ادعا تان بزرگ بود و نبود

هیچ در کارنامه تان ، جز ننگ

خُود تان بر سر و‌ زِرِه بر تن

دُن کیشوت وار رفته اید به جنگ

درسیاست کلامتان بی مغز

در هدف راهبُردتان نیرنگ

چشمِ رَه یابِ آرزو تان کور

دستتان ناتوان و پاتان لنگ

سینه چاکانِ روس و چین، امّا

چون مَگس ریزه چینِ خوان فرنگ

ضدّ ِ امپریالیسم ، در پیکار

مست هُرمِ شراب و نشئهٔ بنگ

بختِ آمالتان شده ست سیاه

شهدِ دیروزتان شده ست شرنگ

قهرمانان ورشکستهٔ دهر

با دهانِ گشاد و با دلِ تنگ

اینچنین شد فروغتان،تاریک

وینچنین شد حنایتان بی رنگ

علَفِ « انقلاب خلقی» تان

زیرِ پا سبز شد به شهرِ فرنگ

دل بر اوهامِ عالمِ هپَروت

غرقِ ماهید چون نگاهِ پلنگ

اینچنین تحفه ، کیست جز علاف؟

اینچنین مرد کیست جز الدنگ ؟

نی عجب گر چنین فُتادستید

زآسمان ، بر زمین به تیرِ خدَنگ

بسته بر تیر ، پَرّ ِ خود بینید

که به قتلِ شما نکرده درنگ

آنچه رفته ست برشمایان بود :

از شما گمرهانِ بی فرهنگ

بعد التحریر!

نخست قطعه اول و سپس دو قطعه بعدی در حاشیه آن سروده شد

شاید این گونه قطعه ها ادامه یابد زیرا هنوز خیلی مانده است تا خیلی ها متنبه شوند و دریابند که نه تنها برای کشور خود نقش مثبتی ایفا نکرده اند بلکه سد راه آزادی ایران بوده اند و بخش مهمی از فلاکت و نکبتی که ملت ایران طی 47 سال در آن دست و پا زده و کار به امروز کشیده که بمب های خارجی در حال ویران کردن و دشمن بدکار داخلی (شیعه گران خون آشام) همچنان در حال تهدید و تکثیر جنون و جنایت و مرگ اند

م. سحر

۱۱/۳/۲۰۲٦

https://msahar.blogspot.com/