Friday, Mar 13, 2026

صفحه نخست » پهلوی ستیزی، م.سحر

M_Sahar_4.jpg1

لعن و نفرین به بی تمیزی تان

تُرشی و تلخ و تُند و تیزی تان

بی وطن بوده اید و بر وطن است

همچو تِمساح، اشک ریزی تان

عینِ بیماری است و بی شرمی ست

عادتِ پهلوی ستیزی تان

2

علتِ پهلوی ستیزی تان

جُز بقایای کینه توزی نیست

زینهمه کینه بهرِ فرداتان

حاصلی غیر تیره روزی نیست

قال و غوغا شرف نمی بخشد

کسبِ قدرت به گُنده گوزی نیست!

3

قهرمانانِ ورشکستۀ دهر

ای که چونان عقاب تیز آهنگ

به هوا خاستید از سر سنگ

ادعا تان بزرگ بود و نبود

هیچ در کارنامه تان ، جز ننگ

خُود تان بر سر و‌ زِرِه بر تن

دُن کیشوت وار رفته اید به جنگ

درسیاست کلامتان بی مغز

در هدف راهبُردتان نیرنگ

چشمِ رَه یابِ آرزو تان کور

دستتان ناتوان و پاتان لنگ

سینه چاکانِ روس و چین، امّا

چون مَگس ریزه چینِ خوان فرنگ

ضدّ ِ امپریالیسم ، در پیکار

مست هُرمِ شراب و نشئهٔ بنگ

بختِ آمالتان شده ست سیاه

شهدِ دیروزتان شده ست شرنگ

قهرمانان ورشکستهٔ دهر

با دهانِ گشاد و با دلِ تنگ

اینچنین شد فروغتان،تاریک

وینچنین شد حنایتان بی رنگ

علَفِ « انقلاب خلقی» تان

زیرِ پا سبز شد به شهرِ فرنگ

دل بر اوهامِ عالمِ هپَروت

غرقِ ماهید چون نگاهِ پلنگ

اینچنین تحفه ، کیست جز علاف؟

اینچنین مرد کیست جز الدنگ ؟

نی عجب گر چنین فُتادستید

زآسمان ، بر زمین به تیرِ خدَنگ

بسته بر تیر ، پَرّ ِ خود بینید

که به قتلِ شما نکرده درنگ

آنچه رفته ست برشمایان بود :

از شما گمرهانِ بی فرهنگ

بعد التحریر!

نخست قطعه اول و سپس دو قطعه بعدی در حاشیه آن سروده شد

شاید این گونه قطعه ها ادامه یابد زیرا هنوز خیلی مانده است تا خیلی ها متنبه شوند و دریابند که نه تنها برای کشور خود نقش مثبتی ایفا نکرده اند بلکه سد راه آزادی ایران بوده اند و بخش مهمی از فلاکت و نکبتی که ملت ایران طی 47 سال در آن دست و پا زده و کار به امروز کشیده که بمب های خارجی در حال ویران کردن و دشمن بدکار داخلی (شیعه گران خون آشام) همچنان در حال تهدید و تکثیر جنون و جنایت و مرگ اند

م. سحر

۱۱/۳/۲۰۲٦

https://msahar.blogspot.com/

مطلب بعدی...
Aliakbar_Omidmehr_2.jpg
مجتبی خامنه‌ای با این پیام، خود را لو داد، علی اکبر امیدمهر

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar12.jpg
چهره های ماتم زده در تشییع جنازه سرداران نظام در حمله اخیر
one12.jpg
شوخی کاربران فضای مجازی با مجتبی خامنه ای
daily12-1.jpg
فرح پهلوی در افتتاحیه نمایشگاه «کلِر-اُبسکور» پاریس
goftar26-1.jpg
ايست بازرسی‌های بسیج در قم همزمان با جنگ
daily12.jpg
این طراحان ایرانی صنعت مد را متحول کردند
oholic12.jpg
تنگه ای که می‌تواند سفره جهان را خالی کند
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم

از سایت های دیگر

نفوذ به سیلیکون‌ولی با سکس
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
انواع مستی کدام است؟
هفت دلیل تمایل زنان و مردان به شریک جوان‌تر

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
ممنوعیت راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی در لندن
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar12-2.jpg
عبارت جنجالی ژن خوب با بازگشت محمدرضا عارف به عرصه سیاست
one11-1.jpg
سرهنگ کیومرث جهان‌بینی رییس گروه محافظان شاه و فرح

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy