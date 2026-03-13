مجتبی خامنهای با این پیام، خود را لو داد؛ که مسئول صدور شرارت به منطقه و نیز رهبر اصلی ماشین کشتار ملت در همه این سالها، به شرح زیر، خود وی بوده است:
یک --
تأکید وی بر ابزار بسته شدن تنگه هرمز باید حفظ شود و در صورت لزوم، جبهههای دیگری باز شود و اینکه جبهه مقاومت (تروریستهای منطقه از حزبالله تا حوثیها...) جزئی جداییناپذیر از ارزشهای انقلاب اسلامی است و باید ادامه یابد؛ تا به زعم وی، با همراهی آنان مسیر خلاصی از فتنه صهیونیستی کوتاهتر گردد.
دو --
وقتی نیروهای سرکوب را با عنوان قلابی ملت بزرگ ایران (نیروهای سرکوب) خطاب میکند و میگوید: این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید. وقتی از حضور عمارگونه ملت ایران (نیروهای سرکوب) نام میبرد، یعنی همچون عمار که یار پیامبر اسلام در شداید بود و در مسئله جانشینی علی، داماد پیغمبر نیز وی را تنها نگذاشت. یعنی آن ماشین سرکوبی که در زمان پدرش رژیم را بارها از دست ملت خشمگین ایران نجات داد، در زمان رهبری وی نیز نجات خواهد داد.
سه --
در مورد انتصابش به رهبری نیز در زیر سطور آنچه نوشته، این را میگوید: که وی از دههها پیش کاندید رهبری آینده از سوی سپاه و پدرش بوده و به کمک هر دو، رقیبانی چون هاشمی رفسنجانی و رئیسی حذف گردیدهاند؛ و از این که سرانجام به آرزوی دیرین خود رسیده و به عنوان رهبر رژیم منصوب شده، با دمش گردو میشکند.
پهلوی ستیزی، م.سحر
در جدال با خاموشی، (بخش دوم)،علی میرفطروس