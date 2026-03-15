منوتو - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با انتشار ویدیویی از خود در یک کافه، شایعات مطرحشده درباره مرگش را رد کرد.
در این ویدیو که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نتانیاهو در حال خرید قهوه دیده میشود و با نشان دادن ده انگشتِ دستهایش با افراد حاضر در کافه شوخی میکند. (در بسیاری از تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی، تعداد انگشتان دست کمتر یا بیشتر از پنج عدد نشان داده میشود.)
این ویدیو پس از آن منتشر شد که برخی رسانهها و حسابهای نزدیک به جمهوری اسلامی در فضای مجازی شایعه شش انگشتی بودن و کشته شدن او را مطرح کرده بودند. مارک استون، خبرنگار آمریکایی، گفته است نتانیاهو با این اقدام عملاً به نظریهپردازان توطئه که این شایعه را منتشر کرده بودند پاسخ داده است.
